Sem cachê, Biquíni Cavadão cancela shows em Vitória

Biquini Cavadão Crédito: Julio Quattrucci Junior

Quase duas semanas após o cancelamento do show de Eduardo Costa , em Vitória, a história de quebra de contrato se repete. Desta vez, a bruxa caiu no colo da banda Biquíni Cavadão, que faria duas apresentações - uma na quarta-feira (30), para um evento fechado, e outra na quinta-feira (31), num show aberto ao público.

De acordo com o empresário da banda Julio Quattrucci, o produtor capixaba Patrick Ribeiro não efetuou o pagamento do cachê. "Ele não pagou cachê, nem ônibus da banda. Ficamos sabendo também que o hotel não está reservado. Pelo que fiquei sabendo, ele tem feito isto em outros shows", comentou Julio, ao Divirta-se, por telefone. A página oficial da banda já não apresenta mais a data do show de Vitória.

O prejuízo maior ficou com o empresário Marlon de Paula, da LiveConsult Tecnologia, com sede em Vitória. Ele pagou R$ 190 mil para realizar uma festa particular de fim de ano para 150 clientes. No pacote, o show do Biquíni Cavadão, aluguel do espaço e buffet completo.

"A gente fechou o contrato para a festa há seis meses. O contrato cobria tudo, buffet, espaço e banda, que seria o Biquíni Cavadão", detalha Marlon, antes de falar da surpresa de que não teria o que contratou: "O empresário da banda me ligou com a notícia de que não viriam para o Estado porque não receberam o cachê".

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Marlom apresentou o contrato e comprovante de pagamento, feito através do Clube da Permuta, uma plataforma de intermediação de negócios. Segundo o empresário, ele já suspeitava de algo errado nos últimos dias.

"Desconfiei de algo errado há 10 dias. Tentei falar com o Patrick, mas ele colocava alguém da equipe para falar comigo, dizendo que estava tudo certo para amanhã (dia 30)", conta.

Agora, ele tenta transformar a confraternização num jantar para os clientes. "Está vindo cliente do Brasil inteiro. Vou fazer um rearranjo e realizar um jantar num restaurante", comenta.

E a dor de cabeça pode ser pior, já que o show do dia 31 contava com parceria com diversas empresas, como empresas privadas e a própria Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). No caso do órgão público, a parceria contemplava desconto nos ingressos para servidores ativos e inativos do Estado para comemorar o Dia do Servidor, celebrado na última segunda-feira (28).

A reportagem procurou, na noite desta terça-feira (29), contato com o empresário Patrick Ribeiro. As ligações não foram atendidas e o mesmo desligou o celular em seguida. Nesta quarta-feira (30), a empresa publicou em sua página do Instagram um pedido de desculpas e informou como os fãs que adquiriram os ingressos podem ser ressarcidos.

"Para solicitação de reembolso, acesse o site www.eventbrite.com.br, clique em "Ajuda" no rodapé da página e selecione "Entre em Contato Conosco". Ao abrir a página de suporte, selecione "Podemos pedir um reembolso?". O reembolso será efetuado em até 07 (sete) dias úteis. Caso você tenha efetuado sua compra na bilheteria, envie um Whatsapp para (27) 99707-0714 ou (27) 99275-6843", diz a mensagem da empresa.

Segundo Antonio Bortoletto, diretor de franquia do Clube de Permuta, os créditos do pagamento feitos por Marlon de Paula podem ser cancelados. "Cada transação pode ser cancelada em até seis meses. Esta decisão já está na mão do Marlon, que pode requerer o crédito de volta. Os seis meses da transação feita entre ele e o Patrick completam no dia 14 de novembro. Na nossa plataforma, não existe prejuízo financeiro para os associados".

A Seger também foi procurada e disse que "a parceria firmada com a Patrick Ribeiro Produções consistia somente na oferta de ingressos do show da banda Biquini Cavadão com preço exclusivo para servidores estaduais".