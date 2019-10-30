Banda Eva lança DVD de 40 anos e aposta em hits para o Carnaval 2020

O vocalista da Banda Eva, o cantor Felipe Pezzoni Crédito: Universal Music/Dvulgação

No dia 18 de maio deste ano, a Banda Eva - atualmente composta por Felipe Pezzoni (voz), Ciro Junior (percussão), Hugo Alves (percussão), Cristiano Ferreira (contrabaixo), Max Fragoso (sax e flauta), Esso Brumom (bateria), Jorginho Sancof (guitarra) e Marcelinho Oliveira (teclado e violão) - se reuniu em Belo Horizonte, Minas Gerais, para gravar "EVA 4.0", novo DVD que brinda as quatro décadas de história.

O Eva começou como um grêmio até que, em fevereiro de 1980, seus integrantes decidiram transformar tudo num bloco de carnaval. Ali começava uma história de revelações de muitos nomes do axé e, no futuro, a criação da banda de sucesso em todo o país, que há seis anos é comandada por Felipe Pezzoni.

"O Eva hoje tem 40 anos, mas com frescor de uma banda jovem" Felipe Pezzoni - Vocalista da Banda Eva

Para o registro comemorativo de 40 anos, um palco de 15m de altura, 52m de largura e com uma moldura cênica de 450m de led foi montado para Felipe apresentar 23 canções, entre inéditas e sucessos originalmente cantados por nomes como Ivete Sangalo, Saulo Fernandes e Emanuelle Araújo. O show foi dividido em duas partes, onde a primeira já está disponível e conta com 12 músicas. A segunda parte será lançada ainda neste ano.

Mas diferente do histórico DVD "Banda Eva 25 anos" (2005), quando Saulo ainda assumia os vocais da banda, este registro não traz tantos encontros nostálgicos. Tudo porque as participações especiais, em sua maioria, ficam a cargo de novos nomes como Wesley Safadão, Léo Santana, Tomate e Mumuzinho, o que foi diferente no registro de 2005.

Se olhar a fundo, o Eva vai além do trio de intérpretes citado anteriormente, que puxou o bloco e liderou a banda por 20 anos. Ainda na década de 1980, no período em que era apenas um bloco de carnaval, o Eva foi puxado por nomes como Luiz Caldas, Ricardo Chaves, Durval Lellis e teve até participação de Daniela Mercury, que foi backing vocal da banda.

Do time antigo que passou pela banda nestes 40 anos, apenas Ivete Sangalo e Durval Lelys aparecem no DVD. E para quem pensa que eles vão cantar apenas os sucessos, se engana.

Ivete já aparece neste primeiro volume na canção inédita "Bem-Vindo, Amor". Durval virá em duas faixas apresentadas na segunda parte: "Fica de Boa, que é uma novidade, e o medley dos hits Pra Abalar / Manda Ver.

"Foi bem difícil selecionar todos eles, muita gente questionou, só que queríamos fazer algo totalmente novo. A gente quis trazer novos olhares e mostrar que todo mundo canta o Eva. Todo mundo conhece... E aí veio essa proposta de cada convidado cantar um clássico", explicou Felipe ao repórter Pedro Permuy, sobre a seleção para este DVD.

O vocalista completa explicando a seleção de canções para cada convidado. "A gente teve um cuidado de selecionar para o artista uma música que tivesse a ver com ele", conta.

Mesmo sentindo falta dos outros artistas que fizeram parte da história do Eva, o registro visual acerta no repertório. Clássicos como "Leva Eu", Rua 15", "Me Abraça", "Vem Meu Amor" e "Não Me Conte Seus Problemas" estão garantidos nesta primeira parte e provam que o Eva é uma escola com um grande legado musical.

"Acho que o caso do Eva é um caso único. Acho que nenhuma banda revelou tantos outros cantores, talentos assim. Eva foi e é uma grande escola. E o fato de ser uma coisa cíclica, sempre se renovar, é ótimo. Cada um traz um pouco da própria identidade sem mudar a essência do grupo", diz Felipe.

Durante o bate-papo, Felipe ainda destacou as novidades que estão por vir nessa quebra dos 40 anos do grupo, mas também avalia que o momento é ótimo para uma ascensão ainda maior desse axé, que é a cara do carnaval.

Aliás, é para essa época do ano que eles já estão de olho: "É difícil dizer que vamos ter um hit do Carnaval 2020 nesse DVD. Mas a gente trabalha para isso (risos). Vamos ver".