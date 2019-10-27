Agências já oferecem pacotes para o Carnaval 2020. Confira opções no ES

Desfile no Sambão do Povo. Carnaval 2020 já movimenta procura por pacotes Crédito: Secundo Rezende

Para quem pensa que não, os destinos para o Carnaval 2020 também já estão sendo cotados desde já. Assim, a grande vantagem de organizar viagens com antecedência é conseguir pagar em (leves!) prestações uma trip bacana com um destino que pode até ser mais ousado - no melhor sentido da palavra. Destinos no Brasil e até no exterior são procurados pelos foliões nas agências de viagens.

Segundo a agente da Personal Travel, Camila Arantes, a procura maior dos capixabas sempre é Salvador, na Bahia. "Em contrapartida, é um destino que nunca terá um preço muito em conta, mas as pessoas pagam (risos)", diz.

Para a agente, Recife e Olinda também são muito buscados para a folia, já que têm festividades nessas cidades que chamam a atenção por si só. Além desses, Porto de Galinhas, Praia de Carneiros e Maragogi também estão entre os tops, de acordo com Camila. "Também há opções internacionais. Punta Cana, que tem ótimos resorts all inclusive, dá para fechar até a partir de R$ 6 mil por pessoa, mas já é uma viagem mais robusta, em que o turista terá mais conforto, mordomia e tudo o mais", conclui.

ESPÍRITO SANTO É DESTINO PARA CARNAVAL 2020!

E, para quem pensa que não, o nosso Espírito Santo também é destino queridinho para os foliões. Os carnavais de Itaúnas e Marataízes, por exemplo, são famosos e possuem programação especial para essa época do ano. A GAZETA fez um levantamento com as principais opções dentro e fora do ES. Confira abaixo.

DESTINOS NO ES

POUSADA KA 347

Local: Rua Maria Ortiz Barcelos, s/n, Itaúnas, Conceição da Barra

Rua Maria Ortiz Barcelos, s/n, Itaúnas, Conceição da Barra Estrutura: estacionamento privativo, café da manhã, ar condicionado, frigobar, TV a cabo, som via Bluetooth nos quartos, cama super king, roupa de cama e banho Trousseau, wi-fi, atendimento 24h, piscina, cozinha gourmet para hóspedes

estacionamento privativo, café da manhã, ar condicionado, frigobar, TV a cabo, som via Bluetooth nos quartos, cama super king, roupa de cama e banho Trousseau, wi-fi, atendimento 24h, piscina, cozinha gourmet para hóspedes Período: de 21 de fevereiro de 2020 a 26 de fevereiro de 2020

de 21 de fevereiro de 2020 a 26 de fevereiro de 2020 Valor: R$ 4,9 mil (casal, quarto Costa Dourada); R$ 6,2 mil (casal, quarto Riacho Doce); R$ 8,4 mil (casal, quarto Itaúnas)

R$ 4,9 mil (casal, quarto Costa Dourada); R$ 6,2 mil (casal, quarto Riacho Doce); R$ 8,4 mil (casal, quarto Itaúnas) Informações: (27) 3762-5290





(27) 3762-5290 ORQUÍDEA CAFÉ

Local: Alameda dos Flamboyants, 21, Meaípe, Guarapari

Alameda dos Flamboyants, 21, Meaípe, Guarapari Estrutura: bistrô, espaço gourmet, lounge, piscina, jardim, horta, orquidário, restaurante, suítes com vista para o mar

bistrô, espaço gourmet, lounge, piscina, jardim, horta, orquidário, restaurante, suítes com vista para o mar Período: de 21 de fevereiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2020

de 21 de fevereiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2020 Valor: Suíte Mar - R$ 2.900 o pacote de 4 noites para duas pessoas, com café da manhã. Suíte Mar Luxo - R$ 3.500 o pacote de 4 noites para casal, com café da manhã. Suíte Orquídea - R$ 2.500 o pacote de 4 noites para casal, com café da manhã.

Suíte Mar - R$ 2.900 o pacote de 4 noites para duas pessoas, com café da manhã. Suíte Mar Luxo - R$ 3.500 o pacote de 4 noites para casal, com café da manhã. Suíte Orquídea - R$ 2.500 o pacote de 4 noites para casal, com café da manhã. Informações: (27) 99272-2612





(27) 99272-2612 CAMPING DO SIRI

Local: Rodovia do Sol, Boa Vista, Marataízes

Rodovia do Sol, Boa Vista, Marataízes Estrutura: estacionamento privativo, bar, padaria móvel, verdureiro, bazar, sala de TV, sala de convenção, recreação, axé-beach, arvorismo, farmácia, churrasqueira, área de camping, suítes com dois ambientes e chalés

estacionamento privativo, bar, padaria móvel, verdureiro, bazar, sala de TV, sala de convenção, recreação, axé-beach, arvorismo, farmácia, churrasqueira, área de camping, suítes com dois ambientes e chalés Período: de 21 de fevereiro de 2020 a 26 de fevereiro de 2020

de 21 de fevereiro de 2020 a 26 de fevereiro de 2020 Valor: R$ 1,7 mil (2 pessoas, chalé); R$ 4 mil (4 pessoas, pousada)

R$ 1,7 mil (2 pessoas, chalé); R$ 4 mil (4 pessoas, pousada) Informações: (27) 99881 -5637 / (28) 3532-8119 / (28) 3532-8110





(27) 99881 -5637 / (28) 3532-8119 / (28) 3532-8110 TRIBO DE GAIA

Local: Rua Adolpho Pereira Duarte, 100, Itaúnas, Conceição da Barra

Rua Adolpho Pereira Duarte, 100, Itaúnas, Conceição da Barra Estrutura: hostel, quartos privativos e camping

hostel, quartos privativos e camping Período: 5 dias

5 dias Valor: R$ 400 (preço de partida por pessoa para hostel); R$ 150 (preço fixo por pessoa para camping)

R$ 400 (preço de partida por pessoa para hostel); R$ 150 (preço fixo por pessoa para camping) Informações: (27) 99530-1986





(27) 99530-1986 CASARÃO BEM-ESTAR

Local: Avenida Bento Daher, quilômetro 20, Itaúnas, Conceição da Barra

Avenida Bento Daher, quilômetro 20, Itaúnas, Conceição da Barra Estrutura: estacionamento privativo, café da manhã, quartos com varanda, piscina, área de churrasqueira para hóspedes, cozinheiro, área para programação de eventos

estacionamento privativo, café da manhã, quartos com varanda, piscina, área de churrasqueira para hóspedes, cozinheiro, área para programação de eventos Período: de 21 de fevereiro de 2020 a 26 de fevereiro de 2020

de 21 de fevereiro de 2020 a 26 de fevereiro de 2020 Valor: R$ 1,5 mil (o casal)

R$ 1,5 mil (o casal) Informações: (27) 99970-1793 (via WhatsApp)

DESTINOS NO BRASIL

A GAZETA encomendou à CVC cotações básicas de viagens para os quatro destinos mais buscados na web para a data. Todas as saídas são de Vitória e a estimativa de estadia é do dia 21 ao 26 de fevereiro, período dos dias que vão compreender o feriado de Carnaval mesmo.

SALVADOR, BAHIA

Saída: 21 de fevereiro de 2020

21 de fevereiro de 2020 Inclui: passagem aérea, cinco noites no Onix Hotel Praia de Piata com café da manhã

passagem aérea, cinco noites no Onix Hotel Praia de Piata com café da manhã Valor: a partir de R$ 3,1 mil por pessoa





a partir de R$ 3,1 mil por pessoa RECIFE, PERNAMBUCO

Saída: 21 de fevereiro de 2020

21 de fevereiro de 2020 Inclui: passagem aérea, cinco noites de hospedagem no Vela Branca Praia Hotel com café da manhã

passagem aérea, cinco noites de hospedagem no Vela Branca Praia Hotel com café da manhã Valor: a partir de 2,7 mil por pessoa





a partir de 2,7 mil por pessoa RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO

Saída: 21 de fevereiro de 2020

21 de fevereiro de 2020 Inclui: passagem aérea, cinco noites de hospedagem no Hotel Monza com café da manhã

passagem aérea, cinco noites de hospedagem no Hotel Monza com café da manhã Valor: a partir de R$ 2,4 mil por pessoa





a partir de R$ 2,4 mil por pessoa BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS

Saída: 21 de fevereiro de 2020

21 de fevereiro de 2020 Inclui: passagem aérea, cinco noites de hospedagem no Nobile Inn Pampulha com café da manhã

passagem aérea, cinco noites de hospedagem no Nobile Inn Pampulha com café da manhã Valor: a partir de R$ 2 mil por pessoa