Agências já oferecem pacotes para o Carnaval 2020. Confira opções no ES

Para quem pensa que não, os destinos para o Carnaval 2020 também já estão sendo cotados desde já. Assim, a grande vantagem de organizar viagens com antecedência é conseguir pagar em (leves!) prestações uma trip bacana com um destino que pode até ser mais ousado - no melhor sentido da palavra. Destinos no Brasil e até no exterior são procurados pelos foliões nas agências de viagens.
Segundo a agente da Personal Travel, Camila Arantes, a procura maior dos capixabas sempre é Salvador, na Bahia. "Em contrapartida, é um destino que nunca terá um preço muito em conta, mas as pessoas pagam (risos)", diz.
Para a agente, Recife e Olinda também são muito buscados para a folia, já que têm festividades nessas cidades que chamam a atenção por si só. Além desses, Porto de Galinhas, Praia de Carneiros e Maragogi também estão entre os tops, de acordo com Camila. "Também há opções internacionais. Punta Cana, que tem ótimos resorts all inclusive, dá para fechar até a partir de R$ 6 mil por pessoa, mas já é uma viagem mais robusta, em que o turista terá mais conforto, mordomia e tudo o mais", conclui.
ESPÍRITO SANTO É DESTINO PARA CARNAVAL 2020!
E, para quem pensa que não, o nosso Espírito Santo também é destino queridinho para os foliões. Os carnavais de Itaúnas e Marataízes, por exemplo, são famosos e possuem programação especial para essa época do ano. A GAZETA fez um levantamento com as principais opções dentro e fora do ES. Confira abaixo.
DESTINOS NO ES
- POUSADA KA 347
- Local: Rua Maria Ortiz Barcelos, s/n, Itaúnas, Conceição da Barra
- Estrutura: estacionamento privativo, café da manhã, ar condicionado, frigobar, TV a cabo, som via Bluetooth nos quartos, cama super king, roupa de cama e banho Trousseau, wi-fi, atendimento 24h, piscina, cozinha gourmet para hóspedes
- Período: de 21 de fevereiro de 2020 a 26 de fevereiro de 2020
- Valor: R$ 4,9 mil (casal, quarto Costa Dourada); R$ 6,2 mil (casal, quarto Riacho Doce); R$ 8,4 mil (casal, quarto Itaúnas)
- Informações: (27) 3762-5290
- ORQUÍDEA CAFÉ
- Local: Alameda dos Flamboyants, 21, Meaípe, Guarapari
- Estrutura: bistrô, espaço gourmet, lounge, piscina, jardim, horta, orquidário, restaurante, suítes com vista para o mar
- Período: de 21 de fevereiro de 2020 a 25 de fevereiro de 2020
- Valor: Suíte Mar - R$ 2.900 o pacote de 4 noites para duas pessoas, com café da manhã. Suíte Mar Luxo - R$ 3.500 o pacote de 4 noites para casal, com café da manhã. Suíte Orquídea - R$ 2.500 o pacote de 4 noites para casal, com café da manhã.
- Informações: (27) 99272-2612
- CAMPING DO SIRI
- Local: Rodovia do Sol, Boa Vista, Marataízes
- Estrutura: estacionamento privativo, bar, padaria móvel, verdureiro, bazar, sala de TV, sala de convenção, recreação, axé-beach, arvorismo, farmácia, churrasqueira, área de camping, suítes com dois ambientes e chalés
- Período: de 21 de fevereiro de 2020 a 26 de fevereiro de 2020
- Valor: R$ 1,7 mil (2 pessoas, chalé); R$ 4 mil (4 pessoas, pousada)
- Informações: (27) 99881 -5637 / (28) 3532-8119 / (28) 3532-8110
- TRIBO DE GAIA
- Local: Rua Adolpho Pereira Duarte, 100, Itaúnas, Conceição da Barra
- Estrutura: hostel, quartos privativos e camping
- Período: 5 dias
- Valor: R$ 400 (preço de partida por pessoa para hostel); R$ 150 (preço fixo por pessoa para camping)
- Informações: (27) 99530-1986
- CASARÃO BEM-ESTAR
- Local: Avenida Bento Daher, quilômetro 20, Itaúnas, Conceição da Barra
- Estrutura: estacionamento privativo, café da manhã, quartos com varanda, piscina, área de churrasqueira para hóspedes, cozinheiro, área para programação de eventos
- Período: de 21 de fevereiro de 2020 a 26 de fevereiro de 2020
- Valor: R$ 1,5 mil (o casal)
- Informações: (27) 99970-1793 (via WhatsApp)
DESTINOS NO BRASIL
A GAZETA encomendou à CVC cotações básicas de viagens para os quatro destinos mais buscados na web para a data. Todas as saídas são de Vitória e a estimativa de estadia é do dia 21 ao 26 de fevereiro, período dos dias que vão compreender o feriado de Carnaval mesmo.
- SALVADOR, BAHIA
- Saída: 21 de fevereiro de 2020
- Inclui: passagem aérea, cinco noites no Onix Hotel Praia de Piata com café da manhã
- Valor: a partir de R$ 3,1 mil por pessoa
- RECIFE, PERNAMBUCO
- Saída: 21 de fevereiro de 2020
- Inclui: passagem aérea, cinco noites de hospedagem no Vela Branca Praia Hotel com café da manhã
- Valor: a partir de 2,7 mil por pessoa
- RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO
- Saída: 21 de fevereiro de 2020
- Inclui: passagem aérea, cinco noites de hospedagem no Hotel Monza com café da manhã
- Valor: a partir de R$ 2,4 mil por pessoa
- BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS
- Saída: 21 de fevereiro de 2020
- Inclui: passagem aérea, cinco noites de hospedagem no Nobile Inn Pampulha com café da manhã
- Valor: a partir de R$ 2 mil por pessoa
Em Salvador as opções também vão além de uma estada tranquila. Até porque a cidade é conhecida como capital do carnaval pelo Brasil afora. Para 2020, há opções de blocos e camarotes a partir da quinta-feira da semana do carnaval e com direito a programação até a terça-feira seguinte (sim!). Para esse tipo de evento o valor do ingresso pode variar de R$ 600 a mais de R$ 1 mil por dia, dependendo do local e do dia desejado. Os preços foram consultados pela reportagem via Central do Carnaval, mesmo site em que esses abadás podem ser adquiridos.