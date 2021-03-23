Manifestação de comerciantes fecha rodovia em Aracruz

Comerciantes realizaram uma manifestação na ES 247, na entrada de Aracruz, Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (23). Os manifestantes protestaram contra o fechamento do comércio determinado pelo governo do Estado, através do decreto que determina quarentena no Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, o ato teve início por volta das 7h da manhã e terminou no fim da manhã. Ainda de acordo com a PM, o tráfego de veículos foi liberado após limpeza da pista pela equipe do Corpo de Bombeiros. Veja o vídeo da manifestação.
Em entrevista à TV Gazeta Norte, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Aracruz (CDL), Aroldo Lopes Rampinelli, afirmou que a CDL de Aracruz não tem participação no protesto e que a manifestação foi organizada por comerciantes e não pelo órgão. No entanto, disse que a CDL do município vai entrar na Justiça com uma ação contra o decreto do governo do ES, pedindo uma revisão das restrições e para que alguns setores do comércio reabram.
Rampinelli afirmou ainda que na tarde desta segunda-feira (22) ocorreu uma reunião da Federação das Câmaras de Dirigentes lojistas e ficou decidido que a Federação vai apresentar um documento ao governo do ES, pedindo a revisão do decreto e das medidas de fechamento de alguns setores do comércio.
O governo capixaba alega que a decisão de fechamento do comércio foi tomada como medida para reduzir a transmissão da Covid-19 no Estado e diminuir a taxa de ocupação de UTIs, que ultrapassou 93% no início desta semana.
Atualização
23/03/2021 - 12:05
O protesto terminou e a pista foi completamente liberada no fim da manhã desta terça-feira (23), de acordo com informações da Polícia Militar. O texto foi atualizado.