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ES 247

Manifestação de comerciantes fecha rodovia em Aracruz

O ato começou na manhã desta terça (23) e interditou os dois sentidos da via. Manifestantes protestaram contra o fechamento do comércio determinado pelo governo do ES

Publicado em 23 de Março de 2021 às 08:38

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 mar 2021 às 08:38
Protesto de comerciantes fecha rodovia em Aracruz
Protesto de comerciantes fecha rodovia em Aracruz Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Comerciantes realizaram uma manifestação na ES 247, na entrada de AracruzNorte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (23). Os manifestantes protestaram contra o fechamento do comércio determinado pelo governo do Estado, através do decreto que determina quarentena no Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, o ato teve início por volta das 7h da manhã e terminou no fim da manhã. Ainda de acordo com a PM, o tráfego de veículos foi liberado após limpeza da pista pela equipe do Corpo de Bombeiros. Veja o vídeo da manifestação.
Em entrevista à TV Gazeta Norte, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Aracruz (CDL), Aroldo Lopes Rampinelli, afirmou que a CDL de Aracruz não tem participação no protesto e que a manifestação foi organizada por comerciantes e não pelo órgão. No entanto, disse que a CDL do município vai entrar na Justiça com uma ação contra o decreto do governo do ES, pedindo uma revisão das restrições e para que alguns setores do comércio reabram.
Rampinelli afirmou ainda que na tarde desta segunda-feira (22) ocorreu uma reunião da Federação das Câmaras de Dirigentes lojistas e ficou decidido que a Federação vai apresentar um documento ao governo do ES, pedindo a revisão do decreto e das medidas de fechamento de alguns setores do comércio. 
O governo capixaba alega que a decisão de fechamento do comércio foi tomada como medida para reduzir a transmissão da Covid-19 no Estado e diminuir a taxa de ocupação de UTIs, que ultrapassou 93% no início desta semana.

Atualização

23/03/2021 - 12:05
O protesto terminou e a pista foi completamente liberada no fim da manhã desta terça-feira (23), de acordo com informações da Polícia Militar. O texto foi atualizado.

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