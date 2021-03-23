Manifestação de comerciantes fecha rodovia em Aracruz

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Em entrevista à TV Gazeta Norte, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Aracruz (CDL), Aroldo Lopes Rampinelli, afirmou que a CDL de Aracruz não tem participação no protesto e que a manifestação foi organizada por comerciantes e não pelo órgão. No entanto, disse que a CDL do município vai entrar na Justiça com uma ação contra o decreto do governo do ES, pedindo uma revisão das restrições e para que alguns setores do comércio reabram.