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Na Avenida Expedito Garcia

Comerciantes protestam contra fechamento do comércio em Cariacica

O ato ocorreu na manhã desta segunda-feira (22) em protesto ao fechamento do comércio, determinando pela quarentena do governo do Estado como medida para reduzir a transmissão da Covid-19 no Estado e diminuir a pressão hospitalar

Publicado em 22 de Março de 2021 às 11:06

Publicado em 

22 mar 2021 às 11:06
Ato acontece na avenida Expedito Garcia
Comerciantes protestam contra fechamento de lojas em Cariacica Crédito: Internauta
Um grupo de 150 comerciantes realizou um protesto na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, na manhã desta segunda-feira (22). O ato ocorre em protesto ao fechamento do comércio, determinando pela quarentena do governo do Estado. A manifestação terminou por volta das 11h.
O governo alega que a decisão foi tomada como medida para reduzir a transmissão da Covid-19 no Estado e diminuir a taxa de ocupação de UTIs, que chegou a 93% no início desta semana.

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O protesto começou às 8h30 e terminou por volta das 11h. Segundo o subsecretário de Defesa Social de Cariacica, coronel Wagner Borges, o ato foi pacífico e não houve nenhum registro de confusão até o momento.
Os manifestantes seguem caminhando pela avenida, um dos principais pontos comerciais do Estado, segurando uma corda. De acordo com decisão do governo do Estado, comércios e outras atividades não essenciais ficarão com as portas fechadas até o dia 31 de março.
Ato acontece na avenida Expedito Garcia
Comerciantes protestam contra fechamento de lojas em Cariacica Crédito: Internauta

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