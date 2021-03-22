Comerciantes protestam contra fechamento do comércio em Cariacica

Um grupo de 150 comerciantes realizou um protesto na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, na manhã desta segunda-feira (22). O ato ocorre em protesto ao fechamento do comércio, determinando pela quarentena do governo do Estado. A manifestação terminou por volta das 11h.
O governo alega que a decisão foi tomada como medida para reduzir a transmissão da Covid-19 no Estado e diminuir a taxa de ocupação de UTIs, que chegou a 93% no início desta semana.
O protesto começou às 8h30 e terminou por volta das 11h. Segundo o subsecretário de Defesa Social de Cariacica, coronel Wagner Borges, o ato foi pacífico e não houve nenhum registro de confusão até o momento.
Os manifestantes seguem caminhando pela avenida, um dos principais pontos comerciais do Estado, segurando uma corda. De acordo com decisão do governo do Estado, comércios e outras atividades não essenciais ficarão com as portas fechadas até o dia 31 de março.