Vitória vai abrir novo agendamento para vacinação nesta quarta-feira

Profissional de saúde prepara uma dose de vacina contra a Covid-19 para aplicar em idoso Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Nesta quarta-feira (24), a Prefeitura de Vitória vai abrir mais um agendamento de vacinação contra a Covid-19. Basta o agendamento da vacinação contra a Covid-19 começar para, pouco tempo depois, o site exibir a mensagem: "No momento, todas as vagas foram preenchidas". Os últimos dias foram marcados por uma verdadeira corrida em busca de imunização para os grupos que já podem ser vacinados. Por isso, se você tem mais de 70 anos ou tem familiares e amigos idosos, que moram em Vitória , é bom fica atento.

expectativa é de que seja durante a tarde. Os que conseguirem agendar um horário serão vacinados nesta quinta (25) e sexta-feira (26). O agendamento pode ser feito pelo celular, através do aplicativo Vitória Online, ou no site agendamento.vitoria.es.gov.br. De acordo com a secretária Municipal da Saúde de Vitória, Thais Cohen, ainda não há um horário definido para a abertura de novas vagas, mas a. Os que conseguirem agendar um horário serão vacinados nesta quinta (25) e sexta-feira (26).

"Ontem (segunda) à tarde abrimos para 4.800 doses, pela primeira vez para idosos acima de 70 anos. Entre 70 e 74 anos realmente o agendamento foi muito rápido. Pelo quantitativo que nós recebemos, a estimativa é da cobertura de 100% dos idosos acima de 75 anos e também 75% da faixa etária entre 70 e 74 anos. Nesta quarta-feira (24), vamos abrir o restante dessas doses, para ainda nesta semana a gente alcançar essa cobertura de 75% dos idosos entre 70 e 74 anos", afirmou em entrevista concedida nesta terça-feira (22) à rádio CBN Vitória.

MAIS DOSES DEVEM CHEGAR NESTA SEMANA

Ainda segundo a secretária da Saúde, a Capital capixaba deve receber novas doses da vacina ainda nesta semana. Se isso acontecer, uma nova rodada de agendamentos será disponibilizada e mais gente será imunizada contra o coronavírus.

"Vamos recebe um quantitativo na quinta-feira (25), a depender desse quantitativo nós podemos ampliar essa porcentagem de imunizados. Espero que a gente receba o suficiente para chegar aos 100% ou pelo menos aos 90% da faixa etária entre 70 e 74 anos, para gente poder começar a imunizar os que estão abaixo de 70 anos a partir da semana que vem", declarou.

"A execução dessas vacinas do agendamento de amanhã (quarta), vão ser na quinta e sexta-feira. As vacinas que a gente receber na quinta, provavelmente vacinaremos as pessoas no sábado" Thais Cohen - Secretária Municipal da Saúde de Vitória

Apesar da expectativa quanto aos novos agendamentos, Thais explica que não é possível organizar um cronograma de vacinação com muita antecedência. "A gente não tem uma previsão numérica do quanto receberemos (de vacina). Esse é um dos motivos da gente não conseguir antecipar uma programação de vacinação. Mas a gente tem recebido toda semana e as doses que nós recebemos nós procuramos aplicar imediatamente na mesma semana", esclareceu.

RESPEITO AO HORÁRIO AGENDADO

Para os que já conseguiram agendar um horário para a vacinação, a Prefeitura de Vitória faz dois pedidos: respeitem o horário agendado e não relaxem nos cuidados necessários para evitar o avanço da doença no Espírito Santo.