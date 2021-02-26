AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Prioridades

MP investiga mais de 160 denúncias de fura-fila da vacina no ES

A campanha de vacinação contra a Covid-19 está sendo fiscalizada por promotores de Justiça em todos os municípios do Estado

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 10:04

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

26 fev 2021 às 10:04
Vacinação começa em Colatina, Noroeste do ES
A ordem de vacinação deve respeitar as pessoas que estão nos grupos prioritários Crédito: Reprodução: TV Gazeta Norte
O número reduzido de doses de vacinas contra a Covid-19 no país, além de não sustentar uma campanha massiva da população, tem produzido uma série de irregularidades. Pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários, por exemplo, buscam subterfúgios para conseguir o imunizante e garantir a sua proteção, em detrimento daquelas que têm prioridade. No Espírito Santo, o Ministério Público investiga 168 denúncias de "fura-filas."
As queixas que apontam o descumprimento na ordem de prioridade na vacinação chegaram por meio do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19). "Após o recebimento e registro dessas denúncias, havendo elementos e indícios suficientes para permitir o início da apuração, é instaurado um procedimento para investigação dos fatos referentes a cada uma das denúncias", informa o MPES, em nota. 
MP investiga mais de 160 denúncias de fura-fila da vacina no ES
O Ministério Público destaca, também em nota, que  a campanha de vacinação contra a Covid-19 está sendo fiscalizada diuturnamente pelos promotores de Justiça nos respectivos municípios, cabendo a eles adotar as providências necessárias e previstas em lei, caso constatem irregularidades. "Dessa forma, no momento, estão em tramitação nas Promotorias de Justiça dos municípios capixabas diversos procedimentos relacionados à vacinação em relação às situações ali verificadas", pontua. 

Veja Também

Projeto prevê multa de R$ 100 mil para fura-fila na vacinação da Covid no ES

Saúde diz que distribuiu vacina para 100% dos idosos em asilos

Covid-19: quando começa a vacinação de idosos acima dos 80 no ES

Desde o início da vacinação, o MPES também fez algumas notificações ao Estado e aos municípios a fim de assegurar que a campanha seja realizada, respeitando a prioridade definida pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), no qual a primeira fase deverá atender 100%  dos  trabalhadores de saúde, idosos com mais de 75 anos, indígenas aldeados e pessoas institucionalizadas.
Na segunda etapa, que ainda não começou, o público-alvo é a população da faixa etária de 60 a 74 anos, e a terceira será voltada às pessoas com comorbidades. 
Entre as notificações feitas pelo Ministério Público, uma determina que o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, elabore uma resolução ou outra norma técnica para orientar os gestores de saúde, coordenadores de imunização e vacinadores que atuam nos municípios em relação à aplicação da segunda dose de vacina. A medida deverá ser voltada aos que tomaram a primeira dose sem que tivessem incluídas no grupo prioritário, ou seja, os "fura-filas."
Também foram feitas notificações recomendatórias ao Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems-ES), como a que trata da documentação necessária para a aplicação da segunda dose da vacina. A notificação relaciona os documentos que devem ser exigidos para comprovar que a pessoa está no grupo prioritário da vacinação. 
Questionada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) diz, em nota, que também recebeu denúncias e reclamações de fura-filas, mas que ainda não concluiu a apuração dos casos. 
"Até o momento, a Ouvidoria SUS estadual recebeu 103 manifestações de denúncias e 86 reclamações, relacionadas à Campanha de Vacinação contra a Covid-19, que estão sendo apuradas. Em breve será divulgado um balanço geral. É importante frisar que as manifestações são sigilosas e não são somente relacionadas à 'fura-fila'", explica o órgão, em nota.
Sobre a notificação do MPES, a Sesa ainda não se manifestou. Esta matéria será atualizada assim que houver um posicionamento do órgão.
As denúncias podem ser feitas no site da Ouvidoria Estadual, em www.ouvidoriaes.gov.br, ou pelo telefone  08000221117. 

Veja Também

MP quer mudar critérios para vacinação de trabalhadores da saúde

Veja as novas regras para vacinação de profissionais e estudantes da Saúde

Covid-19 no ES: quem furou fila da vacina terá direito à segunda dose?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo MPES Vacina SESA Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulheres são detidas com 57 itens furtados de farmácia em Cariacica
Fundo imobiliário, investimento em imóveis
Por que dois apartamentos aparentemente iguais podem ter preços diferentes?
Imagem de destaque
Ataque a tiros mata jovem e deixa homem ferido na Praia de Manguinhos, na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados