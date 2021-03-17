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Após suspensões

Benefícios de vacina da AstraZeneca superam riscos, diz OMS

A OMS aprovou o uso emergencial da vacina da AstraZeneca em fevereiro, mas, preocupados com a segurança, alguns países europeus suspenderam a aplicação do imunizante

Publicado em 17 de Março de 2021 às 15:57

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 mar 2021 às 15:57
Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma comissão de análise de segurança de vacinas da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta quarta-feira (17) que os benefícios da vacina contra Covid-19 da AstraZeneca superam os riscos e recomenda que a imunização continue.
A OMS listou o imunizante da AstraZeneca e da Universidade de Oxford para uso emergencial no mês passado, ampliando o acesso à vacina, relativamente barata no mundo em desenvolvimento.
Mais de uma dúzia de países europeus suspenderam o uso da vacina nesta semana devido a preocupações sobre sua segurança.
A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) informou que está investigando relatos de 30 casos de problemas sanguíneos incomuns entre 5 milhões de pessoas que receberam a vacina da AstraZeneca. No total, 45 milhões de vacinas contra covid-19 já foram distribuídas na região.
A EMA divulgará suas conclusões nesta quinta-feira (18), mas a diretora da agência, Emer Cooke, disse não ver motivo para mudar sua recomendação sobre a AstraZeneca – uma das quatro vacinas que aprovou.
O Comitê Global de Aconselhamento sobre Segurança de Vacinas da OMS está analisando cuidadosamente os dados de segurança disponíveis mais recentes da vacina da AstraZeneca. “Assim que a análise estiver concluída, a OMS comunicará as conclusões ao público imediatamente", disse a entidade, em comunicado um dia após seus especialistas realizarem uma reunião a portas fechadas.
"A essa altura, a OMS considera que os benefícios da vacina da AstraZeneca superam seus riscos e recomenda que as vacinações continuem", acrescentou.
A diretora do Departamento de Imunização, Vacinas e Produtos Biológicos da OMS, Kate O'Brien, informou que o comitê de segurança de vacinas está analisando se efeitos adversos, como coágulos sanguíneos, de fato têm relação com a vacinação.
"Não deveríamos interpretar exageradamente estes números específicos que saem dos testes. Elas são vacinas altamente eficazes, são vacinas que salvam vidas, são vacinas seguras e deveríamos continuar a distribui-las", disse O'Brien, em entrevista coletiva.
"Então, qualquer um a quem se ofereça uma vacina deveria receber o que quer se se esteja oferecendo pelo programa para que as vacinas que estão sendo oferecidas sejam usadas para seu benefício máximo", concluiu.

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