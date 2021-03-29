Loja é invadida e prejuízo chega a R$ 10 mil em Cachoeiro

Uma loja de equipamentos agrícolas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi invadida, na madrugada desta segunda-feira (29), por dois homens que quebraram o vidro da entrada e levaram quatro motosserras, causando um prejuízo total de, aproximadamente, R$ 10 mil.
Segundo o gerente do estabelecimento, Jaime Augusto Cunha, quando os homens conseguiram entrar na loja, o alarme disparou e avisou no celular dele. “Era mais ou menos 4h40. Nas imagens deu para ver dois homens. Acho que não conseguiram levar mais coisas porque o alarme disparou”, disse.
Ainda de acordo com o gerente, as quatro motosserras que eles levaram custam juntas, uma média de R$ 5.500,00 que, somados ao vidro quebrado, deve chegar a um prejuízo de R$ 10 mil.
A Polícia Militar foi acionada e informou que fez patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil vai investigar o caso.