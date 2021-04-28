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Funcionário de borracharia é assassinado a tiros em bairro da Serra

Segundo a polícia, dois homens chegaram na borracharia onde a vítima trabalhava no bairro Jardim Tropical e pediram um copo de água à vítima. No momento em que o homem se virou, foi atingido pelos disparos

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 12:52

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

28 abr 2021 às 12:52
Serra
O crime ocorreu no fim da manhã desta quarta-feira (28). O homem foi alvejado na borracharia onde trabalhava e morreu pouco depois, ao cair no pátio de uma oficina em frente Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi assassinado com muitos tiros no bairro Jardim Tropical, na Serra, no fim da manhã desta quarta-feira (28). A área onde o corpo foi encontrado foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil. A vítima, segundo apurações da TV Gazeta, trabalhava em uma borracharia que fica praticamente em frente ao local onde o corpo foi localizado. O homem não teve a identidade revelada.

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Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio por arma de fogo nesta manhã. Segundo informações repassadas pela assessoria da corporação, dois indivíduos chegaram na frente da borracharia, pediram um copo de água e, quando a vítima foi buscar, os suspeitos atiraram contra ela e fugiram na sequência.
Mesmo baleado, o homem conseguiu atravessar a rua e entrou na área de uma oficina, porém não resistiu aos ferimentos e morreu logo após passar pelo portão do pátio. Segundo a PM, a autoria e a motivação são desconhecidas. No local e próximo de onde ocorreu a execução foram encontradas cerca de 15 cápsulas deflagradas e que acabaram recolhidas pela perícia. Os disparos foram concentrados na direção do tronco e da cabeça do funcionário da borracharia. Nada foi levado da vítima.
Também em nota, a assessoria da Polícia Civil salientou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Somente após a finalização das diligências, será informado detalhes do se há detidos ou suspeitos identificados.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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