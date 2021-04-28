Funcionário de borracharia é assassinado a tiros em bairro da Serra

O crime ocorreu no fim da manhã desta quarta-feira (28). O homem foi alvejado na borracharia onde trabalhava e morreu pouco depois, ao cair no pátio de uma oficina em frente

Mesmo baleado, o homem conseguiu atravessar a rua e entrou na área de uma oficina, porém não resistiu aos ferimentos e morreu logo após passar pelo portão do pátio. Segundo a PM, a autoria e a motivação são desconhecidas. No local e próximo de onde ocorreu a execução foram encontradas cerca de 15 cápsulas deflagradas e que acabaram recolhidas pela perícia. Os disparos foram concentrados na direção do tronco e da cabeça do funcionário da borracharia. Nada foi levado da vítima.