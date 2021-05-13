Engenheiro suspeito de clonar cartão para fazer compras e revender é preso no ES

Engenheiro é preso por suspeita de clonar cartão de crédito Crédito: Divulgação/PCES

Um engenheiro de 45 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (12) pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Ele é investigado por clonar cartões, efetuar compras on-line e vender a mercadoria. Na casa dele, em Vila Velha , onde a prisão foi realizada, foram apreendidos cartões, uma arma falsa, máquinas de cartões e produtos adquiridos através de fraude.

O titular da DRCC, delegado Brenno Andrade, explicou que investigação foi iniciada após a polícia receber denúncias de um site que atua no ramo de compras on-line em dezembro de 2020. A empresa relatou que ao longo de 2020 seus clientes reclamaram estarem sendo cobrados por compras que não realizaram na plataforma. As operações tinham origem em Vila Velha.

A equipe policial identificou dois locais onde possivelmente os criminosos estariam agindo. No apartamento do engenheiro foram encontrados cartões e máquinas de cartão de crédito, celulares e chips telefônicos, além de eletrodomésticos e uma arma falsa.

"Ele demorou a abrir a porta e ela foi arrombada. Quando verificamos, ele estava tentando se desfazer de algumas provas, tinham notas fiscais no vaso e foram dispensados cartões de crédito pela janela", revelou o delegado.

A polícia entrou em contato com uma pessoa cujo nome estava inscrito em um dos cartões de crédito. Na delegacia, a pessoa informou que não conhecia o suspeito, não havia solicitado o cartão nem sabia da existência da ferramenta de compra.

O engenheiro foi preso e autuado por falsificação de cartão de crédito. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Ele negou o crime e disse que o material encontrado na casa dele pertence a um cunhado que está preso. No entanto, segundo constatou a Polícia Civil, os crimes foram praticados até mesmo no período em que o parente estava na prisão.

O delegado explicou que as investigações devem apontar como aconteciam as clonagens, identificar a quantidade de vítimas, o valor total dos golpes e se as fraudes foram aplicadas em outras plataformas, além da empresa que fez a denúncia no ano passado. O titular da DRCC fez um alerta para quem costuma comprar produtos pela internet.

"É importante tomar cuidado em relação às compras on-line e verificar se seu cadastro não está sendo usado de forma indevida, verificar sempre o histórico de compras, verificar suas faturas do cartão de crédito" Brenno Andrade - Delegado titular da DRCC