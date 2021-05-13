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Violência

Homem atira em adolescente de 17 anos em motel no Centro de Vitória

A adolescente informou à polícia que teria entrado no motel com um desconhecido para fazer uso de entorpecentes e que, em um determinado momento, ele teria efetuado um disparo na direção dela

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 19:07

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

13 mai 2021 às 19:07
Tentativa de homicídio
Homem atira em adolescente de 17 anos em motel no Centro de Vitória Crédito: Tiago Félix
Um homem atirou em uma adolescente de 17 anos, na tarde desta quinta-feira (13), dentro de um motel no Centro de Vitória. A Polícia Militar foi acionada e informou que esteve no local. A adolescente informou à equipe que teria entrado no motel com um desconhecido para usar drogas e que, em um determinado momento, ele teria efetuado um disparo na direção dela, atingindo a perna esquerda, e então teria fugido. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência.
Segundo informações de militares que acompanharam a ocorrência, a jovem e o acompanhante estavam na suíte 306 do estabelecimento e ela havia comprado R$ 100 em drogas para usar com o suspeito. No bolso dela havia 9 pinos de substância semelhante a crack.
A vítima tinha intenso sangramento e foi socorrida pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas não corre risco de morte, segundo relatou a equipe médica.
A PM informou que após a fuga do suspeito, já durante a noite, enquanto os militares realizavam o patrulhamento no bairro Jucutuquara, em Vitória, foi avistado um cidadão de 31 anos com as características informadas pela vítima. Ele foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. Quando perguntado sobre o ocorrido, ele informou que teria saído com a adolescente para ter relações sexuais e usar crack. A jovem teria levado uma arma para mostrá-lo e o disparo teria ocorrido acidentalmente no momento que a arma estava na mão dele. Ele disse ainda que, após a fuga, teria ido ao bairro Cruzamento, no mesmo município, e que traficantes teriam tomado a arma dele. O suspeito foi então encaminhado pela à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
"Um suposto suspeito do caso foi conduzido, por volta das 23 horas de ontem pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Vitória. Porém, como não foram apresentados elementos que comprovasse a autoria e a arma do crime não foi localizada, o conduzido prestou esclarecimento e foi liberado. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", diz a nota.
Diante do fato de que houve um disparo confirmado pelo próprio atirador, ainda que acidental, a reportagem questionou a PC o porquê da liberação do suspeito. Esta informação não foi esclarecida. Também questionada sobre passagens anteriores do suspeito, a PC não respondeu. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, não constam registros anteriores do homem no sistema prisional.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com o motel. Funcionários afirmaram que não estão autorizados a passar informações.

Atualização

14/05/2021 - 3:55
Nesta sexta-feira (14), após a publicação desta reportagem na noite desta quinta-feira (13), a Polícia Civil enviou nota sobre o caso, dizendo que um suposto suspeito do caso foi conduzido, por volta das 23 horas, pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Vitória, mas foi liberado por falta de provas. A PM também atualizou nota enviada.

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