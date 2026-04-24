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Templos da carne

No Dia do Churrasco, veja lista com churrascarias tradicionais para conhecer no ES

Picanha, paleta de cordeiro, cupim e costela no bafo estão entre os destaques nos restaurantes indicados por HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 15:12

Paixão nacional, o churrasco tem uma data em sua homenagem no Brasil: 24 de abril. Para celebrá-la, HZ fez uma seleção de restaurantes para churrasqueiro nenhum botar defeito.


Nela você fica sabendo o que quatro das mais tradicionais churrascarias de Vitória têm de melhor para oferecer.


Picanha suculenta, feijão tropeiro dos bons, rodízio com cortes nobres e atrativos como música ao vivo e parquinho fazem parte do cardápio, que você confere abaixo em detalhes. 

01

Referência em rodízio 

Fundada há 50 anos em Vitória pela família Ongaratto, a Minuano é referência quando o assunto é rodízio de carnes. O vaivém de espetos acontece apenas no almoço, e contempla desde os cortes bovinos clássicos, como picanha, fraldinha e costela, até opções exclusivas dessa modalidade: flat iron, granito (ou maçã de peito) e ancho em crosta de alho ou de gorgonzola. Um dos destaques é a paleta de cordeiro uruguaia, famosa pelo tempero que é um segredo da casa. O valor por pessoa, com acompanhamentos inclusos e bufê para se servir à vontade, é R$ 159, de sexta a domingo e em feriados. Temporariamente, o preço está com desconto às terças, quartas e quintas, saindo a R$ 149. As bebidas são cobradas à parte. Além do rodízio, a churrascaria serve cortes à la carte, e o cardápio inclui variedades como short rib, ancho e shoulder steak, todas de gado Angus, além de carne suína, frango e salmão. Funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 16h. Av. Dante Michelini, 337, Praia de Camburi. Mais informações: @minuano.churrascaria.       

Espetos de churrasco da Churrascaria Minuano, em Vitória
Vitor Jubini

02

Templo da picanha

Um dos restaurantes mais icônicos do bairro Jardim Camburi, em Vitória, traz no nome o seu corte de carne mais famoso. No Coronel Picanha, a estrela da churrasqueira não só reina entre os itens do cardápio como tem um festival para chamar de seu: até 30 de abril, o Festival da Picanha reúne quatro combos exclusivos de carne (500g) + acompanhamentos que servem até três pessoas e têm um preço único, R$ 99,90 cada um. A promoção é válida de segunda a sexta, das 17h à 0h; sábado, das 12h às 16h; e domingo, das 16h às 22h. Além da Picanha do Coronel (a partir de R$ 189,90/500g, com guarnições), uma campeã de pedidos é a costela no bafo acompanhada por creme de aipim, banana-da-terra assada na brasa, arroz, farofa e vinagrete (R$ 159,90). A casa, que passou por uma reforma recentemente, tem música ao vivo todos os dias no jantar, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos também no almoço. O parquinho superequipado, que também conta com espaço para bebês, é um atrativo do local. Rua Carlos Martins, 1290. Mais informações: @coronelpicanha.             

Churrasco e acompanhamentos do restaurante Coronel Picanha, em Vitória
Reprodução/Instagram @coronelpicanha

03

Tradição em espetos

O churrasco no espeto é uma especialidade do cinquentenário Rancho Beliskão, que reforça a tradição de Jardim Camburi como reduto de boas churrascarias na Capital. A casa é uma das maiores do bairro, com capacidade para 420 pessoas, e aposta em cortes especiais, como picanha australiana com alto grau de marmoreio e bife ancho de Black Angus. No rodízio, são oferecidas 15 variedades de carne, além de acompanhamentos variados, a R$ 169,90 por pessoa, de segunda a sexta (bebidas à parte). Aos sábados, o valor é R$ 189,90. Crianças de 4 a 11 anos pagam metade do preço. Durante a semana, uma possibilidade é o almoço executivo, composto de entrada, prato e sobremesa a um preço fixo por pessoa (R$ 84,90). O acesso ao parquinho com mais de 200 metros quadrados é gratuito de segunda a quinta (exceto feriados), e o restaurante conta com espaço privativo para eventos. Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 18h. Música ao vivo: sexta e sábado, a partir das 19h. Rua José Celso Cláudio, 134. Mais informações: @ranchobeliskao.         

Churrasco do restaurante Rancho Beliskão, em Jardim Camburi, Vitória
Ari Oliveira

04

Promoções diárias

A expertise gaúcha em assar carnes nos espetos sobre as brasas de carvão garante a fama do restaurante Espeto Gaúcho, fundado em 1984 no bairro República com o nome Recanto Gaúcho. Desde que foi transferida para Jardim Camburi, em 2007, a casa é sucesso de público e conquista a clientela não apenas pela qualidade do churrasco, mas pelas promoções que oferece diariamente, a partir das 17h. A costela no bafo de 1kg, servida com creme de aipim, é um dos pratos mais elogiados e custa R$ 99,90. Já a picanha, com desconto, sai por R$ 84,90 (500g). A opção de rodízio também está disponível, mas para mesas com no mínimo quatro pessoas e exceto aos domingos (R$ 140/individual, sem bebidas). Funcionamento: de segunda a quinta, das 15h à 0h; de sexta a domingo e feriados, das 9h à 0h. Rua Ranulpho Barbosa dos Santos, 111. Mais informações: @espetogauchoes.       

Churrasco do restaurante Espeto Gaúcho, em Jardim Camburi, Vitória
Reprodução/Instagram @espetogauchoes

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