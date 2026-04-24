No Dia do Churrasco, veja lista com churrascarias tradicionais para conhecer no ES

Paixão nacional, o churrasco tem uma data em sua homenagem no Brasil: 24 de abril. Para celebrá-la, HZ fez uma seleção de restaurantes para churrasqueiro nenhum botar defeito.





Nela você fica sabendo o que quatro das mais tradicionais churrascarias de Vitória têm de melhor para oferecer.





Picanha suculenta, feijão tropeiro dos bons, rodízio com cortes nobres e atrativos como música ao vivo e parquinho fazem parte do cardápio, que você confere abaixo em detalhes.