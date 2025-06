Gastronomia

5 receitas para um churrasco vegano

Veja como é possível preparar pratos deliciosos sem ingredientes de origem animal

Publicado em 8 de junho de 2025 às 13:04

Abobrinha grelhada Crédito: Imagem: Maria_Usp | Shutterstock

Também é possível preparar um delicioso churrasco vegano utilizando vegetais, criando uma refeição rica, saborosa e cheia de variedade. Os legumes na brasa, por exemplo, ganham uma textura marcante e um sabor defumado irresistível. Essa opção não só agrada quem segue uma dieta à base de plantas, como também amplia as possibilidades gastronômicas para todos os convidados. >

Abaixo, confira 5 receitas para um churrasco vegano! >

Abobrinha grelhada

Ingredientes

4 abobrinhas

Sal grosso e azeite a gosto >

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento. Após, pincele com azeite e tempere com sal grosso. Leve as abobrinhas à churrasqueira até ficarem macias e douradas. Sirva em seguida. >

Espetinho de tofu

Ingredientes

300 g de tofu cortado em cubos

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de vinagre

2 dentes de alho descascados e laminados

Sal e orégano a gosto

Palitos para espetinho >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o tofu, e misture até obter um molho homogêneo. Após, passe os cubos de tofu na mistura e disponha nos palitos para espetinho. Leve à churrasqueira até dourar levemente. Sirva em seguida. >

Salada de maionese vegana

Ingredientes

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 cenouras cortadas em cubos

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

1/2 xícara de chá de leite de soja

1 xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mostarda

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha para finalizar

Água para cozinhar >

Modo de preparo

Em uma panela, cubra as batatas e as cenouras com água. Adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até os vegetais ficarem al dente . Escorra e reserve. No liquidificador, coloque o leite vegetal, o suco de limão, a mostarda e o sal. Bata por alguns segundos. Com o aparelho ligado, vá adicionando o óleo aos poucos em fio contínuo até a mistura engrossar e virar maionese. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma tigela grande, coloque a batata, a cenoura, a ervilha e o milho-verde. Adicione a maionese e misture bem. Finalize com a cebolinha e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida. >

Espetinho de vegetais Crédito: Imagem: stockcreations | Shutterstock

Espetinho de vegetais

Ingredientes

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos grandes

1/2 pimentão amarelo cortado em cubos grandes

1/2 pimentão verde cortado em cubos grandes

1 cebola-roxa cortada em gomos grossos

1 abobrinha cortada em rodelas grossas

1 espiga de milho-verde cortada em rodelas grossas

4 tomates-cereja vermelhos

4 tomates-cereja amarelos

8 cogumelos champignon

Azeite, sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto

Palitos para espetinho >

Modo de preparo

Alterne os legumes nos palitos como preferir. Pincele os espetinhos com azeite e polvilhe com sal grosso e pimenta-do-reino. Na churrasqueira preaquecida, grelhe os espetinhos por cerca de 8-10 minutos, virando de vez em quando até dourarem e ficarem levemente tostados. Sirva em seguida. >

Farofa de banana-da-terra com cúrcuma

Ingredientes

2 bananas-da-terra firmes cortadas em rodelas

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola-roxa cortada em meia-lua fina

1 dente de alho picado

1/2 colher de chá de cúrcuma

1 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar >

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola-roxa e refogue até começar a caramelizar levemente. Adicione o alho e refogue por mais 2 minutos. Coloque as rodelas de banana-da-terra e doure levemente. Adicione a cúrcuma, mexendo bem para envolver tudo na cor e no aroma. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Aos poucos, vá adicionando a farinha e mexendo bem para absorver os sabores. Deixe tostar por 2 a 3 minutos, mexendo sempre, até a farofa ficar sequinha e dourada. Desligue o fogo, adicione a salsinha e sirva em seguida. >