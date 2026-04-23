Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa

Para preparar um bom churrasco, não basta apenas escolher um corte de qualidade. Alguns cuidados simples no preparo da carne podem fazer a diferença na maciez e no sabor. É o que explica o chef e empresário do ramo de restaurantes Caio Fontenelle, que compartilha dicas práticas para garantir um resultado melhor na grelha.





Um dos primeiros passos, segundo ele, é o chamado “toalete” da carne, ou seja, o processo de limpeza que consiste em retirar membranas, peles e fibras mais rígidas que ficam na parte externa do corte.





“É importante liberar a carne dessas fibras extramusculares, aquelas pelanquinhas que ficam por fora. Quando elas ficam na peça, a carne tende a envergar e torcer no calor do braseiro, o que deixa o corte mais tensionado e, consequentemente, mais duro”, explica o chef. Além de melhorar a textura, a limpeza também contribui para que a carne asse de forma mais uniforme.