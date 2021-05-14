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Investigação

Arquiteto foi morto por jovem que conheceu no mesmo dia em Linhares

Welber Teixeira do Nascimento, de 34 anos, foi encontrado morto em seu apartamento. Investigação aponta que a vítima foi morta estrangulada
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

14 mai 2021 às 20:47

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 20:47

22/04/20 - Linhares - Comércio de Linhares vai funcionar em dois turnos para evitar aglomerações
Arquiteto foi morto no Centro de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do arquiteto Welber Teixeira do Nascimento, que tinha 34 anos. Ele foi encontrado morto em casa no dia 10 de fevereiro, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a polícia, a vítima foi assassinada por um homem que conheceu no mesmo dia.
De acordo com as investigações, o arquiteto conheceu o seu assassino, Wilisses Santos Nogueira, 23 anos, em uma praça do Centro de Linhares e o convidou para ir até seu apartamento.
"No local, o autor do crime, intencionando roubar os pertences, acabou atacando a vítima e o assassinou com um golpe conhecido como "mata-leão". Após a morte, ele ainda amarrou as mãos da vítima para trás com um fio de ventilador e lhe roubou vários pertences, como celular, bicicleta, bolsa e carteira"
Fabrício Lucindo - Chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares
As investigações começaram após o crime e contaram, inclusive, com câmeras de videomonitoramento da região. O autor do crime já estava preso. Ele foi detido por tráfico de drogas, cinco dias após matar o arquiteto. Segundo a polícia, Wilisses já havia sido preso outras vezes por crimes de roubo.
Autor do crm
Wilisses Santos Nogueira, 23 anos, é apontado como autor do crime Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A polícia revelou ainda que ele confessou o crime e foi indiciado pela prática de crime de latrocínio, com pena que vai de 20 a 30 anos de prisão.

O CASO

Welber Teixeira do Nascimento, de 34 anos, foi encontrado morto em seu apartamento no Centro de Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde de 10 de fevereiro. O apartamento onde o corpo foi encontrado está localizado na Avenida João Felipe Calmon, uma das principais vias do Centro de Linhares. Uma vizinha de Weber sentiu um mau cheiro perto do apartamento dele e decidiu acionar a polícia para averiguar. O corpo já estava em estado de decomposição, segundo as informações da perícia. 

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