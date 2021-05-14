Arquiteto foi morto por jovem que conheceu no mesmo dia em Linhares

Arquiteto foi morto no Centro de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

De acordo com as investigações, o arquiteto conheceu o seu assassino, Wilisses Santos Nogueira, 23 anos, em uma praça do Centro de Linhares e o convidou para ir até seu apartamento.

"No local, o autor do crime, intencionando roubar os pertences, acabou atacando a vítima e o assassinou com um golpe conhecido como "mata-leão". Após a morte, ele ainda amarrou as mãos da vítima para trás com um fio de ventilador e lhe roubou vários pertences, como celular, bicicleta, bolsa e carteira" Fabrício Lucindo - Chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares

As investigações começaram após o crime e contaram, inclusive, com câmeras de videomonitoramento da região. O autor do crime já estava preso. Ele foi detido por tráfico de drogas, cinco dias após matar o arquiteto. Segundo a polícia, Wilisses já havia sido preso outras vezes por crimes de roubo.

Wilisses Santos Nogueira, 23 anos, é apontado como autor do crime Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A polícia revelou ainda que ele confessou o crime e foi indiciado pela prática de crime de latrocínio, com pena que vai de 20 a 30 anos de prisão.

O CASO