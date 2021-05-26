Mãe de motoboy morto em Vila Velha é alvo de spray de pimenta em protesto Crédito: Leitor A Gazeta

Um novo protesto pela morte do motoboy Gabriel da Silva Rodrigues, de 23 anos, ocorrida na manhã do último domingo (23) , resultou mais uma vez em confusão nesta quarta-feira (26), na Rodovia do Sol, na região da Barra do Jucu, em Vila Velha. Desta vez, de acordo com filmagens obtidas por A Gazeta, a mãe da vítima do acidente, Erina Pereira da Silva, de 43 anos, foi alvo de spray de pimenta por parte de agentes policiais.

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Os familiares tentaram fechar a rodovia, mas foram impedidos por policiais. A ocorrência ainda está em andamento, mas o trânsito na via está liberado.

De acordo com Erina, a intenção do protesto era de levantar cartazes com o nome de Gabriel. "Estávamos com faixas, não iríamos queimar pneu. Tínhamos balões, cartolina, pedindo justiça pelo meu filho. Quando nós chegamos, os policiais vieram para cima, me puxaram e falaram que iriam me jogar na calçada. Eles falaram que não ia ter bloqueio de rua nem protesto. Mas a gente ia ficar um pouco e abrir para os carros passarem, essa era nossa intenção", contou.

"Eles foram muito hostis, meus olhos estão queimando e lacrimejando, meu cabelo está todo de spray. Deram tiros de bala de borracha na segunda (24) e até atingiram uma grávida. Hoje não conseguimos fazer nada. Vieram com spray e me empurraram. É revoltante. Hoje eu senti a impunidade e foi muito triste" Erina Pereira da Silva - Mãe de Gabriel da Silva Rodrigues

Para ela, a sensação que fica agora é de ter morrido junto ao filho. "A memória do meu filho é de um herói, um protetor, que Deus deixou comigo por 23 anos para me amar. Amor da minha vida que se foi. Era um amor enorme. Eu pulava no pescoço dele e nossa amizade era sem explicação, a melhor possível. Ele me pegava no colo, me rodava, me colocava de cabeça para baixo", contou.

À ocasião, a mãe do jovem já tinha se machucado. "Na manifestação que teve eu fiquei machucada. Ouvi uma explosão e tive desmaio na hora. Fui para o hospital e estou com minha perna enfaixada. Eu não vou parar, se for possível, eu dou a minha vida pelo meu filho. Eu falava todo dia com ele: 'meu filho, quando você for [morrer] eu quero ir junto. Eu quero ir agora, só para passar essa dor que não passa. É uma dor irreparável", lamentou.

Erina Pereira da Silva e o filho, o motoboy Gabriel da Silva Rodrigues, de 23 anos Crédito: Acervo pessoal

Demandada sobre o assunto, a Polícia Militar até o momento não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR

Nesta terça-feira (25) a Polícia Civil confirmou ter identificado e intimado para depor o motorista que se envolveu em um acidente de trânsito que resultou na morte do motoboy Gabriel. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). O nome dele não foi informado.

"No dia do fato, o plantão de Vila Velha recebeu a ocorrência sem o condutor, em razão do mesmo ter sido socorrido e recebido alta antes de ser localizado pelos policiais. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada".

RELEMBRE O ACIDENTE

De acordo com registros da Polícia Militar, o acidente ocorreu às 4h25 de domingo (23), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Gabriel morreu no local. Inicialmente, uma equipe foi acionada ao local para atender a uma ocorrência de capotamento com vítima parcial. Neste caso, segundo informações repassadas aos militares, o condutor do veículo teria sido socorrido para um hospital particular do município.

Onix envolvido no acidente ficou destruído Crédito: Leitor A Gazeta

Quando chegaram ao local do acidente, encontraram o homem que havia levado o motorista ferido para o hospital. Ele contou que seguia pela Rodovia do Sol, sentido Guarapari - Vila Velha, quando foi ultrapassado por um Onix branco em alta velocidade.