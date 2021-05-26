Mãe de motoboy morto em Vila Velha é alvo de spray de pimenta em protesto

Um novo protesto pela morte do motoboy Gabriel da Silva Rodrigues, de 23 anos, ocorrida na manhã do último domingo (23), resultou mais uma vez em confusão nesta quarta-feira (26), na Rodovia do Sol, na região da Barra do Jucu, em Vila Velha. Desta vez, de acordo com filmagens obtidas por A Gazeta, a mãe da vítima do acidente, Erina Pereira da Silva, de 43 anos, foi alvo de spray de pimenta por parte de agentes policiais.
Os familiares tentaram fechar a rodovia, mas foram impedidos por policiais. A ocorrência ainda está em andamento, mas o trânsito na via está liberado.
De acordo com Erina, a intenção do protesto era de levantar cartazes com o nome de Gabriel. "Estávamos com faixas, não iríamos queimar pneu. Tínhamos balões, cartolina, pedindo justiça pelo meu filho. Quando nós chegamos, os policiais vieram para cima, me puxaram e falaram que iriam me jogar na calçada. Eles falaram que não ia ter bloqueio de rua nem protesto. Mas a gente ia ficar um pouco e abrir para os carros passarem, essa era nossa intenção", contou.
"Eles foram muito hostis, meus olhos estão queimando e lacrimejando, meu cabelo está todo de spray. Deram tiros de bala de borracha na segunda (24) e até atingiram uma grávida. Hoje não conseguimos fazer nada. Vieram com spray e me empurraram. É revoltante. Hoje eu senti a impunidade e foi muito triste"
Para ela, a sensação que fica agora é de ter morrido junto ao filho. "A memória do meu filho é de um herói, um protetor, que Deus deixou comigo por 23 anos para me amar. Amor da minha vida que se foi. Era um amor enorme. Eu pulava no pescoço dele e nossa amizade era sem explicação, a melhor possível. Ele me pegava no colo, me rodava, me colocava de cabeça para baixo", contou.
Em manifestação anterior feita pela família e amigos, realizada nessa segunda-feira (24), situação parecida havia sido registrada, quando a polícia fez uso de gás lacrimogêneo e balas de borracha contra os manifestantes, encerrando o protesto na rodovia.
À ocasião, a mãe do jovem já tinha se machucado. "Na manifestação que teve eu fiquei machucada. Ouvi uma explosão e tive desmaio na hora. Fui para o hospital e estou com minha perna enfaixada. Eu não vou parar, se for possível, eu dou a minha vida pelo meu filho. Eu falava todo dia com ele: 'meu filho, quando você for [morrer] eu quero ir junto. Eu quero ir agora, só para passar essa dor que não passa. É uma dor irreparável", lamentou.
Demandada sobre o assunto, a Polícia Militar até o momento não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.
IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR
Nesta terça-feira (25) a Polícia Civil confirmou ter identificado e intimado para depor o motorista que se envolveu em um acidente de trânsito que resultou na morte do motoboy Gabriel. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). O nome dele não foi informado.
"No dia do fato, o plantão de Vila Velha recebeu a ocorrência sem o condutor, em razão do mesmo ter sido socorrido e recebido alta antes de ser localizado pelos policiais. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada".
RELEMBRE O ACIDENTE
De acordo com registros da Polícia Militar, o acidente ocorreu às 4h25 de domingo (23), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Gabriel morreu no local. Inicialmente, uma equipe foi acionada ao local para atender a uma ocorrência de capotamento com vítima parcial. Neste caso, segundo informações repassadas aos militares, o condutor do veículo teria sido socorrido para um hospital particular do município.
Quando chegaram ao local do acidente, encontraram o homem que havia levado o motorista ferido para o hospital. Ele contou que seguia pela Rodovia do Sol, sentido Guarapari - Vila Velha, quando foi ultrapassado por um Onix branco em alta velocidade.
Mais à frente, flagrou quando o veículo perdeu o controle e entrou em uma região de mata sem reduzir a velocidade. Ele se aproximou e viu o motorista do Onix ferido. O homem pediu socorro e foi levado para o hospital. Antes da chegada dos policiais, ele recebeu alta e foi embora. No boletim não constam detalhes de como teria acontecido a colisão com a moto de Gabriel.