Corpo de médico morto em acidente no ES será sepultado em Vila Velha

Médico Alexandre Feitosa Gomes morreu no acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O corpo do médico Alexandre Feitosa Gomes será velado e sepultado na tarde deste domingo (4) em Vila Velha , na Grande Vitória. Ele morreu na tarde deste sábado (3), entre Sooretama e Jaguaré, no Norte do Espírito Santo , após o carro em que ele dirigia cair da Ponte Barra Seca e ficar submerso.

O médico saiu de São Mateus e seguia para Linhares no momento do acidente. Ele morava com um dos filhos e a nora Ludmila Campos. "Ele era uma pessoa simpática, alegre, generosa. Profissional exemplar, muito conhecido no Norte do Estado. Atendia seus pacientes a hora que fosse. Muito família, amava seus filhos mais que tudo", contou Ludmila.

Ela ainda disse que Alexandre tinha experiência com mergulho. “Nos dias de folga, ele fazia pesca submarina, ele era muito bom no mergulho", afirmou.

O médico foi diretor dos hospitais de Boa Esperança e de Pinheiros. Por muitos anos esteve à frente da única maternidade de Pinheiros.

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O velório será neste domingo (4), a partir das 13h30, no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha. O sepultamento será às 15h30.

Alexandre deixa três filhos e não tinha netos. "Era o sonho dele", finalizou Ludmila.

RELEMBRE O ACIDENTE

Médico Alexandre Feitosa Gomes morreu no acidente Crédito: Internauta

Um médico morreu na tarde deste sábado (3), entre Sooretama e Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, após o carro em que ele dirigia, cair da Ponte Barra Seca e ficar submerso. O acidente aconteceu no km 101,8 da BR 101, sentido Sul da rodovia, por volta das 14h30.

A vítima foi identificada pelos colegas de trabalho como sendo o médico Alexandre Feitosa Gomes, especialista em ginecologia e obstetrícia. Ele trabalhava como plantonista no Hospital Rio Doce, em Linhares, e na Maternidade de São Mateus.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista morreu no local. O carro saiu da pista, colidiu na mureta e caiu da ponte. O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirada do corpo de dentro do rio.

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