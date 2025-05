Condenado a 27 anos de prisão por matar homem em fila no ES

Uma briga por ciúmes levou a morte de André da Silva Bispo, 34 anos, em uma fila do escritório social da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), no Centro de Vitória, onde aguardava por atendimento. Alvo de tiros, morreu no hospital, cinco dias depois. Na tarde desta sexta-feira (09), a pessoa denunciada pelo crime foi condenada a 27 anos e um mês de prisão. O assassinato, ocorrido em 7 de dezembro de 2022, foi cometido por Vitor Manoel Farias de Andrade, conhecido como Motoboy. Além da pena, ele terá que pagar uma indenização por danos morais de 100 salários mínimos. Também foi determinada a sua prisão imediata.

Na ocasião, eles brigaram e foi preciso a ação de outros convidados da festa para separá-los. No dia do crime, Vitor seguia em um carro de aplicativo quando viu André na fila do escritório Social da Sejus. Ele desceu do veículo, foi até o local e atirou contra a vítima.