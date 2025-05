Mais deputados na Câmara: existe alguém capaz de justificar essa decisão?

A Câmara dos Deputados recebeu a mensagem — na verdade, uma determinação — do Supremo Tribunal Federal (STF) como uma criança na tradicional brincadeira de telefone sem fio: distorcendo tudo. É o que parece quando, em vez de adequar a representação ao Censo Demográfico de 2022, como determinou o STF, os parlamentares foram por outro caminho e decidiram pelo aumento do número total de vagas.

E não vai sair barato, com o impacto previsto de quase R$ 65 milhões por ano, com efeito cascata nas assembleias legislativas estaduais. Nove estados ganham novas cadeiras de deputados em 2026: Pará (4), Santa Catarina (4), Amazonas (2), Mato Grosso (2), Rio Grande do Norte (2), Goiás (1), Ceará (1), Paraná (1) e Minas Gerais (1). Isso se o Senado aprovar o projeto, com maioria absoluta, até o dia 30 de junho.