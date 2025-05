Recorde de 50 dias sem homicídios é uma vitória para Vitória

A redução de homicídios é o principal parâmetro para medir o sucesso das estratégias de segurança pública, e não há nada mais significativo do que acumular dias, semanas e meses sem que esse crime seja cometido. Em Vitória, são 50 dias sem nenhum registro. Pela primeira vez, desde o início da série histórica em 1996, o município conseguiu atravessar um mês (no caso, o de abril), sem nenhuma pessoa assassinada.

Vidas poupadas da violência, de forma consistente, são o maior êxito possível, porque indicam mais tranquilidade para a população, além da eficiência do controle social. O governo estadual colhe os resultados dos investimentos em segurança pública, bem como a prefeitura, com suas responsabilidades conexas, na educação, saúde, assistência social e infraestrutura urbana . Esse resultado de Vitória mostra o peso da sinergia: a atuação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Municipal em tantas ocorrências são um exemplo concreto disso.

Os bons resultados não surgem de disputas por protagonismo, mas da plena consciência do papel do Estado e do município no combate a um problema que afeta a todos e, portanto, deve ser compartilhado. E os resultados estão aparecendo: no ano passado, Vitória registrou o menor número de homicídios em oito anos: foram 55 registros em 2024, uma queda considerável em relação ao ano anterior, 2023, com 85 assassinatos. O número só não foi melhor que o de 2016, quando foram registrados 51 homicídios.