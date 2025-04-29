Escolinhas esportivas, canoas e quadras nas praias: organização, sim; proibição, não

Praia de Camburi Crédito: Ricardo Medeiros

Há um dilema a ser resolvido nas praias de Vitória.

Camburi, Guarderia e Curva da Jurema, principalmente, se tornaram um ecossistema de esporte e lazer no qual muitos serviços passaram a ser oferecidos nos últimos anos: quadras de beach tennis e futevôlei, escolinhas de futebol de areia, academias, aulas e passeios de canoas, aulas de natação, estruturas de apoio técnico para corredores, entre outros equipamentos e usos que estão fazendo a orla pulsar.

Mas ao mesmo tempo há abusos: a maior parte desses serviços é de exploração privada, e há flagrantes de trechos da faixa de areia fechados e ocupados irregularmente por estruturas para armazenar equipamentos ou realizar as aulas. A praia, vale sempre lembrar, é pública. O acesso das pessoas não pode ser impedido.

Mas para ser excelente, é preciso que esteja de fato definido que essas iniciativas não serão podadas ou prejudicadas com excesso de burocracia. Organizar o espaço público é fundamental para que os frequentadores da praia não sejam impedidos de estar ali, mas ao mesmo tempo é entender essa dinâmica do empreendedorismo. Há claramente uma demanda por esses serviços, e isso movimenta a cidade.

Num momento em que há tanta expectativa sobre as cidades capixabas se venderem turisticamente, Vitória pode se promover como uma cidade na qual a atividade física é estimulada. A estrutura da Praia de Camburi para os esportes é de dar inveja a praias famosas do país. E esse ecossistema esportivo, com orientação profissional, é um chamariz. Quem acorda cedo é testemunha de como a orla tem vida própria a partir das 4h30 da manhã, repleta de moradores envolvidos em diferentes atividades físicas e práticas desportivas.