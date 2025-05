A favor ou contra

Como votaram deputados do ES sobre aumento de vagas na Câmara

Quatro dos dez parlamentares capixabas votaram a favor de aumentar de 513 para 531 o número de cadeiras na Casa

O projeto pretende adequar a proporção de força entre os Estados conforme os dados mais atualizados do Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para que isso seja feito até 30 de junho.>