Segurança de presídio reforçada após ameaça de resgate de preso no ES

A segurança de uma unidade prisional do Espírito Santo precisou ser reforçada após denúncia de que haveria o resgate de um detento, que foi transferido para outro local. O fato aconteceu neste final de semana, quando também houve o registro de pelo menos outros dois conflitos, sendo o mais grave uma tentativa de fuga em que dois policiais foram feitos reféns .

A suposta tentativa de resgate de um detento foi direcionada ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA) e chegou à Polícia Penal no sábado (10). A informação era de que 20 pessoas promoveriam o ataque, invadindo a unidade.

“Era uma suspeita, que poderia não ser real, mas decidimos nos mobilizar diante do alerta, adotando ações preventivas. Retiramos o preso do local e reforçamos a segurança da unidade para que se acontecesse qualquer ocorrência, estaríamos em condições de reagir”, explicou José Franco Morais Junior, diretor-geral da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).