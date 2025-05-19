Impasse em obras na Beira-Mar: quem sai perdendo é a população

Estado e prefeitura preveem usos diferentes para espaços na Avenida Beira-Mar Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta

A Gazeta constatou incompatibilidades que, mais que confirmar a ausência de diálogo entre as administrações municipal e estadual, apontam que essa falta de sintonia acaba prejudicando a população. Ao comparar os projetos divulgados desde 2023 pela Prefeitura de Vitória e pelo governo do Espírito Santo para a Avenida Beira-Mar, a reportagem deconstatou incompatibilidades que, mais que confirmar a ausência de diálogo entre as administrações municipal e estadual, apontam que essa falta de sintonia acaba prejudicando a população.

Afinal, é óbvio que se trata de, no mínimo, o prenúncio de um impasse a prefeitura planejar a construção de deques e mirantes no mesmo local em que está prevista a rampa de acesso às embarcações da estação do Sistema Aquaviário anunciada pelo governo do Estado ao lado do Porto de Vitória, na altura da Praça Pio XII no Centro.

Projeto da prefeitura e do Estado para área perto da Praça XII

Problema semelhante ocorre no local em que o governo estadual vai construir outro terminal do Aquaviário, onde no passado havia o Terminal Dom Bosco. Para esse ponto da Beira-Mar, a prefeitura já havia anunciado a revitalização da estrutura existente, com mais espaços de convivência e a previsão de um píer. Contudo, essa estrutura, caso construída, precisaria ser adaptada para atender ao fluxo do Sistema Aquaviário.

Projeto da prefeitura e do Estado para o píer Dom Bosco

Não se discute aqui qual projeto é melhor, o que se questiona é a falta de integração entre eles, porque a cidade vai se beneficiar tanto de uma revitalização da avenida, com mais espaços de convivência, quanto da ampliação do Aquaviário. Essa opção de mobilidade vai até mesmo contribuir para a ocupação desses novos espaços.