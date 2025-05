Tráfico no ES: quando a lei chega ao andar de cima

Foram mais de R$ 100 milhões bloqueados em contas bancárias e sequestro de ben s durante a Operação Baest, levada às ruas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (14), o que dá a dimensão dos valores que circulam no tráfico no Espírito Santo e o esquema necessário para a lavagem desse dinheiro. A operação ocorreu simultaneamente no Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais , com mais de cem policiais civis de todo o país.

Eles entraram com mandado em mansões, onde recolheram joias, relógios e obras de arte. E armas. Os veículos de luxo também chamaram atenção, como uma Porsche Cayenne Coupé, avaliada em mais de R$ 800 mil. Foram 12 carros apreendidos. Definitivamente, uma operação que atingiu o andar de cima do tráfico: são 20 os suspeitos investigados, entre eles empresários, uma advogada e até um coronel da reserva da Polícia Militar (PM).

Ao combater a lavagem de dinheiro, a Polícia Civil ataca aquilo que alimenta a engrenagem do tráfico de drogas: as finanças. É o dinheiro que compra as drogas que serão vendidas no Estado, assim como as armas que determinam o poder de fogo das facções. A descapitalização das organizações criminosas é uma estratégia eficiente porque desidrata esse esquema. Isso sem falar que coloca na prisão a cúpula do crime, que vive distante dos bairros conflagrados. É a lei chegando nos andares mais altos.