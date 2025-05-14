De empresários a PM da reserva: os investigados por lavagem de dinheiro no ES

Pelo menos 20 pessoas estão entre as investigadas pela Polícia Civil em um esquema de lavagem do dinheiro do tráfico de drogas que resultou na Operação Baest, que ocorreu nesta quarta-feira (14), e apreendeu carros de luxo, joias, relógios e criptomoedas. A ação, orquestrada pela Polícia Civil capixaba, aconteceu também nos Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Os suspeitos são empresários de diversos ramos, uma advogada e até um coronel da reserva da Polícia Militar.
A informação foi confirmada pelo delegado Alan Moreno de Andrade, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat). "Um dos investigados é um policial militar da reserva, a gente continua avaliando as informações colhidas na residência dele, muitos documentos, muitos contratos", disse, em entrevista à TV Gazeta.
Como funcionava o esquema
Segundo as investigações, que começaram em 2023, os suspeitos lavavam o dinheiro do tráfico (ou seja, transformavam dinheiro ilícito em lícito) de várias formas. "A principal delas é pegar uma grande quantia de dinheiro, pulverizar em diversas contas menores e depois aglutinar novamente esse dinheiro numa conta destino; ou então com compra e venda de imóveis e veículos; outra forma é encaminhando o dinheiro para regiões limítrofes do Brasil, onde lá eles compravam mais drogas e armas e abasteciam o tráfico capixaba", detalhou o delegado.
Conforme Alan Moreno de Andrade, os mais de 10 empresários investigados atuam em áreas como compra e venda de veículos, imóveis e materiais de construção. Os nomes deles não foram divulgados. Um desses empresários foi detido, na manhã desta quarta-feira, pois na casa em que ele estava, em Jacaraípe, na Serra, havia armas sem registro. No Espírito Santo, 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari.
Operação Baest: polícia faz buscas em mansões, apreende carros de luxo, joias e obras de arte
Mais de R$ 100 milhões bloqueados
Ao todo, a operação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de sequestro de bens e 29 bloqueios de contas bancárias dos investigados, totalizando cerca de R$ 104 milhões.
Aqui no Estado, foram apreendidas joias, relógios, pulseiras, cordões e obras de arte, além de veículos de luxo como uma Porsche Cayenne Coupé, avaliada em mais de R$ 800 mil; uma Porsche Panamera 4 E, de mais de R$ 700 mil, um Jeep Commander Overland (mais de R$ 180 mil) e uma RAM Rampage Laramie (mais de R$ 200 mil).
Envolvimento com o PCV
Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, os investigados têm relação com a facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), a maior do Estado. Até a última atualização da Polícia Civil, na tarde de quarta-feira, ao todo foram apreendidos 12 carros, cinco armas de fogo, joias, obras de arte e nove imóveis que tiveram o bloqueio determinado pela Justiça.