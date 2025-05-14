De empresários a PM da reserva: os investigados por lavagem de dinheiro no ES

A informação foi confirmada pelo delegado Alan Moreno de Andrade, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat). "Um dos investigados é um policial militar da reserva, a gente continua avaliando as informações colhidas na residência dele, muitos documentos, muitos contratos", disse, em entrevista à TV Gazeta.

Como funcionava o esquema

Segundo as investigações, que começaram em 2023, os suspeitos lavavam o dinheiro do tráfico (ou seja, transformavam dinheiro ilícito em lícito) de várias formas. "A principal delas é pegar uma grande quantia de dinheiro, pulverizar em diversas contas menores e depois aglutinar novamente esse dinheiro numa conta destino; ou então com compra e venda de imóveis e veículos; outra forma é encaminhando o dinheiro para regiões limítrofes do Brasil, onde lá eles compravam mais drogas e armas e abasteciam o tráfico capixaba", detalhou o delegado.

Conforme Alan Moreno de Andrade, os mais de 10 empresários investigados atuam em áreas como compra e venda de veículos, imóveis e materiais de construção. Os nomes deles não foram divulgados. Um desses empresários foi detido, na manhã desta quarta-feira, pois na casa em que ele estava, em Jacaraípe, na Serra, havia armas sem registro. No Espírito Santo, 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari.

Operação Baest: polícia faz buscas em mansões, apreende carros de luxo, joias e obras de arte

Mais de R$ 100 milhões bloqueados

Ao todo, a operação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de sequestro de bens e 29 bloqueios de contas bancárias dos investigados, totalizando cerca de R$ 104 milhões.

Aqui no Estado, foram apreendidas joias, relógios, pulseiras, cordões e obras de arte, além de veículos de luxo como uma Porsche Cayenne Coupé, avaliada em mais de R$ 800 mil; uma Porsche Panamera 4 E, de mais de R$ 700 mil, um Jeep Commander Overland (mais de R$ 180 mil) e uma RAM Rampage Laramie (mais de R$ 200 mil).

Envolvimento com o PCV