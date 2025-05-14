Vídeo mostra carros de luxo apreendidos em operação da Polícia Civil no ES

As imagens (confira acima) mostram uma Porsche Cayenne Coupé, avaliada em mais de R$ 800 mil; uma Porsche Panamera 4 E, de mais de R$ 700 mil, além de um Jeep Commander Overland (mais de R$ 180 mil) e uma RAM Rampage Laramie (mais de R$ 200 mil).

A operação é realizada no Espírito Santo pela Polícia Civil, Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI/SESP), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) e Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (Siae), além do suporte operacional e logístico do Projeto I.M.P.U.L.S.E./ENFOC, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.