Vídeo mostra carros de luxo apreendidos em operação da Polícia Civil no ES

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil capixaba mostra uma fila de carros de alto padrão apreendidos durante a Operação Baest, na manhã desta quarta-feira (14), cujo objetivo é cumprir 19 mandados de busca e apreensão na Grande Vitória. Os alvos da ação são investigados por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas.
As imagens (confira acima) mostram uma Porsche Cayenne Coupé, avaliada em mais de R$ 800 mil; uma Porsche Panamera 4 E, de mais de R$ 700 mil, além de um Jeep Commander Overland (mais de R$ 180 mil) e uma RAM Rampage Laramie (mais de R$ 200 mil).
A operação ocorre simultaneamente no Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Aqui no Estado, os alvos estão nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari. Ao todo, são 25 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de sequestro de bens e 29 bloqueios de contas bancárias, totalizando cerca de R$ 104 milhões.
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A operação é realizada no Espírito Santo pela Polícia Civil, Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI/SESP), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) e Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (Siae), além do suporte operacional e logístico do Projeto I.M.P.U.L.S.E./ENFOC, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.