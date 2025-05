Em filas e atendimentos

Projeto de lei prevê multa para quem usa bebê reborn para ter prioridade

Texto na Câmara de autoria do deputado Zacharias Calil (União Brasil) prevê multa de até R$ 40 mil

A lei que define prioridade no atendimento existe desde 2000 e teve mudanças no público prioritário, que agora inclui também pessoas do espectro autista, além de "pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, as pessoas com criança de colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida e os doadores de sangue".>