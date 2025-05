Crime em Vila Velha

Turista portuguesa é estuprada no Morro do Moreno e suspeito é preso

Prisão do homem apontado como autor do estupro ocorreu cinco dias após o crime

Publicado em 27 de maio de 2025 às 07:58

Uma turista portuguesa de 26 anos denunciou que foi estuprada quando subia o Morro do Moreno, ponto turístico na Praia da Costa, em Vila Velha. O crime ocorreu por volta das 11h30 da última quarta-feira (21), e a Polícia Civil prendeu o suspeito, de 22 anos, na segunda-feira (26), em Nova Canaã, em Cariacica.>

A vítima veio ao Brasil passar férias e estava acompanhada do namorado e do sogro, que são capixabas. Na manhã de quarta, o trio foi passear no Morro do Moreno, porém, ela passou mal durante o trajeto. Os dois homens desceram para buscar o carro e levar a jovem para o hospital, momento em que ela sentou próximo a uma trilha para aguardá-los.>

“O criminoso veio por trás, a agarrou pelo cabelo e falou que estava armado. Ela sentiu realmente um objeto contundente nas costas. O bandido levou a vítima para um lugar ermo, próximo a uma pedra, e praticou o estupro. A todo momento, ele ameaçava a vítima dizendo que a mataria, se ela chorasse ou gritasse", explicou o delegado Gabriel Monteiro, durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (27).>

Após o estupro, o criminoso agrediu a vítima com diversos socos, roubou os dois celulares dela e fugiu.>

Identificação e prisão

A prisão contou com equipes do Departamento de Investigações Criminais (Deic) e do 7º Batalhão da Polícia Militar no bairro Nova Canaã, em Cariacica. As imagens, captadas por uma das câmeras de monitoramento de uma rua próxima ao local do crime, foram submetidas ao sistema de reconhecimento facial do Cerco Inteligente e foi mapeado por onde o suspeito estava circulando.>

“A partir daí foi possível identificar o possível município onde ele morava e a rotina dele. Com esses desses dados e imagens em alta qualidade, conseguimos identificar características dele e chegamos à identificação dele”, explicou delegado Jordano Bruno, gerente de Operações Técnicas da Subsecretaria de Inteligência da Sesp.>

Polícia prende suspeito de estuprar turista no Morro do Moreno Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A polícia descobriu que o homem trabalhava na região como auxiliar de serviços gerais e havia sido demitido recentemente. O suspeito, que é casado e tem um filho, chegou a tentar fugir, mas a casa estava cercada por policiais militares e civis. Na residência foram encontradas as roupas, mochila e uma pulseira que usava no dia do crime.>

Ele confessou o crime, mas afirmou que o ato teria sido cometido de forma consentida e que jogou os celulares roubados fora com medo de serem rastreados. “Quando apresentamos as provas que tínhamos, ele confessou que praticou o ato sexual. Ele é tão frio que falou que ela consentiu. Confessou com frieza e tranquilidade”, disse o delegado Gabriel Monteiro.>

O jovem tem passagens por tráfico de drogas e vai responder por estupro e roubo, mediante grave ameaça.>

