Polícia prende dupla suspeita de roubos no Morro do Moreno em Vila Velha

David dos Santos Alves e Michael da Rocha Santana Nogueira, vulgo Toddynho Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes e chefe do Departamento de Investigações Criminais (Deic), eles fazem parte de uma organização criminosa que ainda inclui um adolescente, já apreendido em outra ocasião, e um quarto suspeito – já identificado. Juntos, eles compartilhavam uma metralhadora que era usada para cometer crimes em Vila Velha.

A polícia chegou aos suspeitos após um terceiro roubo, ocorrido no dia 17 de agosto em Santa Inês, no mesmo município.

“A gente conseguiu identificar os três indivíduos no roubo de Santa Inês. Iniciamos as investigações e conseguimos fazer a ligação entre os envolvidos. Um deles, inclusive, usava tornozeleira eletrônica”, disse o delegado.

A investigação envolveu análise das imagens das câmeras de monitoramento e o reconhecimento das vítimas na DFRV.

“Chegamos à conclusão, finalizamos os inquéritos e as investigações continuam para que a gente possa prender mais alguns elementos dessa associação criminosa, que reside em Ponta da Fruta, e estão compartilhando essa metralhadora para praticar roubos no município de Vila Velha”, afirmou Luiz Gustavo Ximenes.

Michael da Rocha Santana Nogueira já tem passagens por homicídios e David dos Santos Alves por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e também por homicídio.

Sobre os crimes

A movimentação foi registrada por câmeras de videomonitoramento instaladas próximo a uma pousada. Nas imagens (veja acima) é possível ver que o carro com o grupo de jovens começa a ser seguido pelos criminosos na moto.

O vídeo mostra o momento em que o carro manobra na rua, estaciona e as pessoas desembarcam. A moto passa pelo grupo e retorna. Neste momento, o carona da moto já chega apontando uma arma e rende todo mundo. Os criminosos descem da moto e um deles dá um chute em uma das vítimas. A dupla rouba pertences pessoais, mandam todos embora com as mãos na cabeça e ainda levam o carro.

Conforme a Polícia Militar, por volta de 3h os agentes foram acionados por uma pessoa que informou que estava no carro com dois amigos, passando pelo Morro do Moreno, quando foi abordada por suspeitos encapuzados e armados, que anunciaram um assalto e levaram o veículo.