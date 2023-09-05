Polícia prende dupla suspeita de roubos no Morro do Moreno em Vila Velha

Dois suspeitos de cometer roubos no Morro do Moreno, na Praia da Costa, em Vila Velha, foram presos por equipes da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), da Polícia Civil, e da Polícia Penal, da Secretaria de Justiça (Sejus), durante uma operação realizada no último dia 29. A informação foi divulgada somente nesta terça-feira (5), uma semana depois.
A Polícia Civil afirma que David dos Santos Alves e Michael da Rocha Santana Nogueira, vulgo Toddynho, são responsáveis pelos roubos ocorridos no Morro do Moreno nos dias 8 e 14 de agosto, divulgados por A Gazeta.
Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes e chefe do Departamento de Investigações Criminais (Deic), eles fazem parte de uma organização criminosa que ainda inclui um adolescente, já apreendido em outra ocasião, e um quarto suspeito – já identificado. Juntos, eles compartilhavam uma metralhadora que era usada para cometer crimes em Vila Velha.
A polícia chegou aos suspeitos após um terceiro roubo, ocorrido no dia 17 de agosto em Santa Inês, no mesmo município.
“A gente conseguiu identificar os três indivíduos no roubo de Santa Inês. Iniciamos as investigações e conseguimos fazer a ligação entre os envolvidos. Um deles, inclusive, usava tornozeleira eletrônica”, disse o delegado.
A investigação envolveu análise das imagens das câmeras de monitoramento e o reconhecimento das vítimas na DFRV.
“Chegamos à conclusão, finalizamos os inquéritos e as investigações continuam para que a gente possa prender mais alguns elementos dessa associação criminosa, que reside em Ponta da Fruta, e estão compartilhando essa metralhadora para praticar roubos no município de Vila Velha”, afirmou Luiz Gustavo Ximenes.
Michael da Rocha Santana Nogueira já tem passagens por homicídios e David dos Santos Alves por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e também por homicídio.
Sobre os crimes
No dia 8 de agosto, uma dupla armada em uma moto rendeu cinco jovens, que estavam em um carro, e levou o veículo e pertences pessoais dos ocupantes, próximo a um dos acessos do Morro do Moreno, em Vila Velha. O local fica próximo a um Destacamento da Polícia Militar.
A movimentação foi registrada por câmeras de videomonitoramento instaladas próximo a uma pousada. Nas imagens (veja acima) é possível ver que o carro com o grupo de jovens começa a ser seguido pelos criminosos na moto.
O vídeo mostra o momento em que o carro manobra na rua, estaciona e as pessoas desembarcam. A moto passa pelo grupo e retorna. Neste momento, o carona da moto já chega apontando uma arma e rende todo mundo. Os criminosos descem da moto e um deles dá um chute em uma das vítimas. A dupla rouba pertences pessoais, mandam todos embora com as mãos na cabeça e ainda levam o carro.
No dia 14, outro grupo foi rendido e teve o carro levado no Morro do Moreno. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o crime (confira abaixo).
Conforme a Polícia Militar, por volta de 3h os agentes foram acionados por uma pessoa que informou que estava no carro com dois amigos, passando pelo Morro do Moreno, quando foi abordada por suspeitos encapuzados e armados, que anunciaram um assalto e levaram o veículo.
As imagens de videomonitoramento mostram um carro emparelhando com o das vítimas. Em seguida, o grupo sai do veículo branco, com as mãos na cabeça, rendido. Depois, os suspeitos saem com o automóvel roubado.