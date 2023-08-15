De novo: mais um carro é roubado por bandidos armados no Morro do Moreno

De acordo com a Polícia Militar , por volta das 3h os agentes foram acionados por uma pessoa que informou que estava no carro com dois amigos, passando pelo Morro do Moreno, quando foi abordada por suspeitos encapuzados e armados, que anunciaram um assalto e levaram o veículo.

As imagens de videomonitoramento mostram um carro emparelhando com o das vítimas. Em seguida, o grupo sai do veículo branco, com as mãos na cabeça, rendido. Depois, os suspeitos saem com o automóvel roubado.

"Buscas foram realizadas, mas nem o veículo e nem os suspeitos foram encontrados no momento do fato", completou a PM.

Questionada, a Polícia Civil disse que "em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. O registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online ".

Outro caso

Na madrugada de terça-feira (8), uma dupla armada em uma moto rendeu cinco jovens, que estavam em um carro, e levou o veículo e pertences pessoais dos ocupantes próximo a um dos acessos do Morro do Moreno.

A movimentação foi registrada por câmeras de videomonitoramento instaladas próximo a uma pousada. Nas imagens (veja acima) é possível ver que o carro com o grupo de jovens começa a ser seguido pelos criminosos na moto.

O vídeo mostra o momento em que o carro manobra na rua, estaciona e as pessoas desembarcam. A moto passa pelo grupo e retorna. Neste momento, o carona da moto já chega apontando uma arma e rende todo mundo. Os criminosos descem da moto e um deles dá um chute em uma das vítimas. A dupla rouba pertences pessoais, mandam todos embora com as mãos na cabeça e ainda levam o carro.

Carro perseguido pela PRF é o mesmo de crime no Morro do Moreno

A informação não foi confirmada pela polícia. Mas segundo Carlos Salles, os mesmos suspeitos que estavam no crime do Morro do Moreno estavam no carro no momento da perseguição em Guarapari. Eles também teria participado do outro roubo no mesmo local no dia 8 deste mês. Até o fim da manhã desta terça-feira (15), não havia informações sobre prisões.