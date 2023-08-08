Dupla armada rende grupo e rouba carro no Morro do Moreno em Vila Velha

Uma dupla armada em uma moto rendeu cinco jovens, que estavam em um carro, e levou o veículo e pertences pessoais dos ocupantes na madrugada desta terça-feira (8), próximo a um dos acessos do Morro do Moreno , em Vila Velha . O local fica próximo a um Destacamento da Polícia Militar.

A movimentação foi registrada por câmeras de videomonitoramento instaladas próximo a uma pousada. Nas imagens (veja acima) é possível ver que o carro com o grupo de jovens começa a ser seguido pelos criminosos na moto.

O vídeo mostra o momento em que o carro manobra na rua, estaciona e as pessoas desembarcam. A moto passa pelo grupo e retorna. Neste momento, o carona da moto já chega apontando uma arma e rende todo mundo. Os criminosos descem da moto e um deles dá um chute em uma das vítimas. A dupla rouba pertences pessoais, mandam todos embora com as mãos na cabeça e ainda levam o carro.

Guarda Municipal foi acionada

A Guarda Municipal de Vila Velha informou que realizava o patrulhamento no Morro do Moreno, quando foi acionada por uma mulher, que afirmou ter sido roubada.

A vítima disse que estava com mais três amigos, conversando fora do carro, quando foram abordados por uma dupla em uma moto. Armados, os bandidos renderam o grupo, levaram o carro e alguns pertences. A equipe realizou buscas, mas os suspeitos não foram encontrados.

Atuação da Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar informou que o comando do 4º Batalhão tem aumentado consideravelmente o policiamento na região por Morro do Moreno e adjacências, visto que o local é um importante ponto turístico do estado.

"Abordagens a indivíduos suspeitos também são realizadas frequentemente. É importante destacar que a qualquer atitude suspeita ou ocorrência de crime, uma viatura deve ser acionada pelo Ciodes (190)", garantiu a corporação.

A Polícia Militar não respondeu, no entanto, se o Destacamento, que fica a poucos metros de onde ocorreu o crime, estava funcionando na hora do ocorrido.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil afirmou que, em casos em que não há detidos em flagrante, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. O registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou por meio do site da Delegacia Online