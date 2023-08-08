Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Dupla armada rende grupo e rouba carro no Morro do Moreno em Vila Velha

Criminosos estavam em uma moto e levaram pertences pessoais das vítimas; crime ocorreu próximo a um destacamento da Polícia Militar, na madrugada desta terça-feira (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2023 às 12:06

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 12:06

Uma dupla armada em uma moto rendeu cinco jovens, que estavam em um carro, e levou o veículo e pertences pessoais dos ocupantes na madrugada desta terça-feira (8), próximo a um dos acessos do Morro do Moreno, em Vila Velha. O local fica próximo a um Destacamento da Polícia Militar. 
A movimentação foi registrada por câmeras de videomonitoramento instaladas próximo a uma pousada. Nas imagens (veja acima) é possível ver que o carro com o grupo de jovens começa a ser seguido pelos criminosos na moto.
O vídeo mostra o momento em que o carro manobra na rua, estaciona e as pessoas desembarcam. A moto passa pelo grupo e retorna. Neste momento, o carona da moto já chega apontando uma arma e rende todo mundo. Os criminosos descem da moto e um deles dá um chute em uma das vítimas. A dupla rouba pertences pessoais, mandam todos embora com as mãos na cabeça e ainda levam o carro.

Guarda Municipal foi acionada

A Guarda Municipal de Vila Velha informou que realizava o patrulhamento no Morro do Moreno, quando foi acionada por uma mulher, que afirmou ter sido roubada.
A vítima disse que estava com mais três amigos, conversando fora do carro, quando foram abordados por uma dupla em uma moto. Armados, os bandidos renderam o grupo, levaram o carro e alguns pertences. A equipe realizou buscas, mas os suspeitos não foram encontrados.

Atuação da Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar informou que o comando do 4º Batalhão tem aumentado consideravelmente o policiamento na região por Morro do Moreno e adjacências, visto que o local é um importante ponto turístico do estado.
"Abordagens a indivíduos suspeitos também são realizadas frequentemente. É importante destacar que a qualquer atitude suspeita ou ocorrência de crime, uma viatura deve ser acionada pelo Ciodes (190)", garantiu a corporação. 
A Polícia Militar não respondeu, no entanto, se o Destacamento, que fica a poucos metros de onde ocorreu o crime, estava funcionando na hora do ocorrido. 

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil afirmou que, em casos em que não há detidos em flagrante, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. O registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou por meio do site da Delegacia Online.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", informou a corporação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Morro do Moreno Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados