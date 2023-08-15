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Acidente com viatura

Picape perseguida pela PRF foi usada em assalto no Morro do Moreno

Informação foi confirmada à reportagem pelo presidente da Associação de Moradores do Morro do Moreno, Carlos Salles; suspeitos que dirigiam a Fiat Strada fugiram
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

15 ago 2023 às 11:31

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 11:31

Carro Fiat Strada branco foi apreendido pela PRF na noite de segunda-feira (14)
Carro Fiat Strada branco foi apreendido pela PRF na noite de segunda-feira (14) Crédito: Reprodução | PRF
A picape Fiat Strada de cor branca apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na noite de segunda-feira (14) em Guarapari é o mesmo veículo utilizado por suspeitos em um assalto no Morro do Moreno, em Vila Velha, no início da madrugada do mesmo dia. A informação foi confirmada à reportagem pelo presidente da Associação de Moradores do Morro do Moreno, Carlos Salles. A apreensão aconteceu após uma perseguição, que terminou com a viatura da PRF batida.
Os três policiais rodoviários federais que estavam na viatura foram socorridos e passam bem. Os dois suspeitos que dirigiam a Fiat Strada fugiram para uma área de mata densa e não foram localizados, segundo a Polícia Militar.
Ainda segundo a PM, foi constatado que o veículo em que estavam os dois suspeitos tinha restrição de furto e roubo. Logo após a perseguição da PRF contra os suspeitos, a corporação informou que o veículo era clonado e estava com uma placa fria - termo comumente utilizado para denominar placas que não têm cadastro no Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).
Imagens obtidas por A Gazeta mostram a ação dos suspeitos no Morro do Moreno. Por volta de 1h13 da madrugada de segunda (14), a Fiat Strada sobe o morro e passa ao lado de um veículo estacionado. Dois minutos depois, é possível ver algumas pessoas saindo do carro estacionado - uma delas coloca a mão na cabeça, como se estivesse rendida. Em poucos segundos, todos os passageiros saem do carro, que é levado por um dos suspeitos.
A reportagem de A Gazeta perguntou às polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal sobre a relação entre os crimes no Morro do Moreno e a perseguição em Guarapari.
Em nota, a Polícia Militar deu detalhes sobre a perseguição e informou que a ocorrência ficou a cargo da PRF. A PRF, por sua vez, não confirmou a relação entre os crimes.
Em nota, a Polícia Civil informou que o veículo apreendido foi entregue na Delegacia Regional de Guarapari. Segundo a corporação, o proprietário do carro deve fazer contato com a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos para proceder com a restituição da picape. A investigação segue em andamento, de acordo com a Polícia Civil, que não estabeleceu relação entre os crimes no Morro do Moreno e a perseguição em Guarapari.

Dupla pode ter cometido outro assalto no Morro do Moreno

Em contato com a reportagem de A Gazeta, o presidente da Associação de Moradores do Morro do Moreno, em Vila Velha, Carlos Salles, afirmou que o veículo utilizado no crime da madrugada de segunda (14) é o mesmo perseguido pela polícia no mesmo dia. Além disso, segundo Carlos Salles, os mesmos suspeitos estavam dentro do veículo tanto no roubo a um carro quanto na perseguição.
Ainda de acordo com Carlos Salles, os dois indivíduos também teria promovido o roubo a um outro carro no Morro do Moreno no dia 8 deste mês.
Considerando as afirmações feitas por Carlos Salles, os indivíduos são suspeitos de:
  • No dia 8 deste mês, foram ao Morro do Moreno de moto e roubaram um carro
  • Na madrugada do dia 14 deste mês, voltaram ao Morro do Moreno, desta vez usando o carro Fiat Strada, e roubaram novamente um carro
  • Na noite do dia 14 deste mês, os suspeitos foram perseguidos por uma viatura da PRF. Nenhum deles foi preso
Na demanda feita às polícias, a reportagem perguntou, além da relação entre os crimes, sobre as buscas pelos suspeitos. Até o fim da manhã desta terça-feira (15), não há informações sobre prisões. Não há detalhes sobre os nomes dos dois suspeitos.

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