Viatura da PRF bate em poste e pega fogo durante perseguição em Guarapari

A Gazeta mostram o momento do acidente e o estado em que o carro ficou após a batida (veja acima). Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) colidiu contra um poste e pegou fogo durante um acompanhamento na noite desta segunda-feira (14), em Guarapari . Três agentes precisaram ser socorridos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Posteriormente, foram encaminhados a um hospital em Vitória. Vídeos enviados ao sitemostram o momento do acidente e o estado em que o carro ficou após a batida

Pela imagem, é possível ver que o policial que conduzia o veículo, em alta velocidade, perde o controle em uma curva. A batida ocorreu em frente ao Corpo de Bombeiros do município. Segundo a corporação, dois dos policiais foram socorridos com dores, enquanto o terceiro apresentava ferimentos leves no rosto.

A assessoria de imprensa da PRF informou sobre o quadro de saúde de cada um dos policiais:

PRF Aguilar Oliveira foi liberado



PRF Hamilton Sousa teve constatada pequenas fraturas na face na região próxima aos olhos e está aguardando no hospital a avaliação do oftalmologista e também do bucomaxilo.



PRF Gladstone Barcelos teve constatada pequena fratura na região da cervical e também aguarda a consulta com o especialista.



As consultas e procedimentos serão realizados na manhã desta terça-feira (15).

Ainda de acordo com a corporação, o acidente ocorreu durante a tentativa de abordar um veículo. O carro chegou a ser localizado, mas os ocupantes conseguiram fugir. De acordo com a PRF, o veículo era clonado, com placa fria e registro de roubo. Durante a noite, buscas foram realizadas tanto pela corporação quanto pela Polícia Militar.

Carro é o mesmo utilizado em crime no Morro do Moreno

A informação não foi confirmada pela polícia. Mas segundo Carlos Salles, os mesmos suspeitos que estavam no crime do Morro do Moreno estavam no carro no momento da perseguição em Guarapari. Eles também teria participado de outro roubo a um carro no mesmo local no dia 8 deste mês. Até o fim da manhã desta terça-feira (15), não havia informações sobre prisões.

Atualização Após publicação desta matéria, a reportagem apurou que a Fiat Estrada apreendida após perseguição pela PRF é a mesma que foi usada em um assalto no Morro do Moreno na última segunda-feira (14). O texto foi atualizado.