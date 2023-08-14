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Armas apreendidas

Polícia investiga golpista que dizia ser policial federal em Guarapari

Homem de 48 anos é investigado por estelionato, falsificação de documento e porte de arma de fogo e munições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2023 às 17:10

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 17:10

Material apreendido na casa de golpista que dizia ser PF em Guarapari
Material apreendido na casa de golpista que dizia ser PF em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 48 anos que dizia ser policial federal em Guarapari é investigado pela Polícia Civil pelos crimes de estelionato, falsificação de documento e porte de arma de fogo e munições. A casa dele foi alvo de buscas na última quinta-feira (10).
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após a denúncia de uma vítima de 23 anos, que narrou ter contratado os serviços do suspeito com a promessa de solução de questões de aposentadoria do pai dela, de restrições administrativas na Carteira Nacional de Habilitação, além de oportunidades de trabalho na Polícia Federal e comercialização de veículos de leilão.
O homem, que dizia ser policial federal e portava arma de fogo, causou um prejuízo à vítima em torno de R$ 130 mil.
As equipes chegaram na casa dele e foram recebidas pelos filhos do investigado, de 18 anos e 15 anos, que informaram que o pai não estava em casa.
O quarto do suspeito estava trancado e os filhos não tinham acesso à chave, sendo necessário arrombar a porta para realizar as buscas. Dentro do cômodo foram encontradas armas de fogo, munições de diversos calibres e arma de caça, além de receituários do Sistema Único de Saúde (SUS), da Prefeitura de Cariacica, do Hospital Meridional, além de diversas folhas de cheques, material tático e demais itens apreendidos.
A titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, delegada Rosane Cysneiros, informou que, com todo o material apreendido, as investigações seguem para a devida responsabilização criminal do investigado.
Polícia investiga golpista que dizia ser policial federal em Guarapari

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