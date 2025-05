BR 101: segurança depende de duplicação e de motoristas mais prudentes

Pela própria lógica viária, é imediato supor que a duplicação de rodovias reduz as colisões frontais, que costumam ser os acidentes mais mortais no trânsito. Desde o início da concessão da BR 101, foram duplicados 115,92 km da rodovia — que tem 478,7 km em território capixaba —, e neste ano os dados de janeiro a março da Polícia Rodoviária Federal mostram que, de fato, esse tipo de acidente é o que provoca mais mortes nos trechos que ainda não passaram pelas obras.

Já nos trechos duplicados, os atropelamentos estão no topo dos óbitos no primeiro trimestre deste ano.

No período, foram 462 acidentes registrados na rodovia — uma média de cinco ocorrências por dia. Desses, 206 foram registrados em pistas simples; 199, em áreas duplicadas; e 57 em pistas múltiplas, com três ou mais faixas em cada sentido da rodovia. A diferença no número de ocorrências entre pistas duplas e simples é pequeno, como se vê. O que é significativo para entender que o acréscimo de segurança proporcionado pela duplicação é justamente o tipo de acidente.