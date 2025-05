Prova hackeada: Ufes foi orientada a expulsar 18 alunos de Medicina

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi orientada a expulsar os 18 alunos envolvidos no esquema de hackeamento de arquivo e venda de uma prova do curso de Medicina. Duas manifestações no processo disciplinar recomendaram ainda que os dados fossem enviados ao Ministério Público Federal (MPF) para avaliar possível abertura de ação penal.