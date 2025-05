Preso no ES traficante que comandava tribunal do crime no interior da BA

Foi preso na tarde desta sexta-feira (23) Charles Ferreira da Silva, o Lampião. Integrante da facção criminosa Comando da Barra (CDB), na Bahia, ele é apontado como o responsável pela execução de punições a rivais no tribunal do crime. Contra ele havia mandado de prisão expedido pela Vara de Jurisdição Plena de Barra do Choça, onde é citado como motivação “tortura qualificada”.



Ele estava escondido no Estado há dois meses e foi localizado em Novo Horizonte, na Serra, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES) que atuou em parceria com a equipe da Ficco-Bahia.