Líder de facção do Rio Grande do Norte é preso em shopping no ES

Crédito: Arte : Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Liderança de uma facção criminosa do Rio Grande do Norte foi presa na manhã desta quinta-feira (10) quando estava na loja de um shopping localizado em Vitória. Foragido há 7 anos, ele comandava à distância o grupo de traficantes de Parnamirim (RN), escondido no Espírito Santo.

Segundo informações divulgadas pela Ficco-RN, o preso ocupa uma posição de liderança na facção criminosa Sindicato do Crime.

A operação para localizar e prender o criminoso foi realizada pelas equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Espírito Santo em parceria com a do Rio Grande do Norte.

As informações iniciais eram de que ele estaria escondido em Guarapari, de onde comandava o grupo criminoso, em uma espécie de home office do tráfico.

Sua prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (10), quando os policiais identificaram que ele se deslocava para Vitória. Equipes da Ficco-ES, de plantão, identificaram o veículo em que ele estava e que foi estacionado em um shopping da Capital.

Os policiais conseguiram identificar a presença dele em uma loja onde acabou sendo detido por duas equipes da força policial. No momento da abordagem o criminosoe apresentou uma carteira de habilitação com o nome falso, também presente em cartões que estavam em sua posse.

Fato que resultou em sua prisão em flagrante. Contra ele já havia dois mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim e pela 1ª Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Segundo informações da Ficco-RN, o foragido figurava entre os criminosos mais procurados daquele estado.