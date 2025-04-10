Quem são os réus que vão a júri por morte de PMs em emboscada no ES

Eric, Érica, Eduardo e Luana são réus em ação penal pelo assassinato de dois policiais militares . (Montagem | A Gazeta) Crédito: Arte - Montagem AG

Segundo sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, responsável pelo Tribunal do Júri daquela cidade, vão ser julgados:

Érica Lopes Ferreira, 27 anos

Eduardo Bonfim Meireles, 40 anos

Eric da Silva Ferreira, 45 anos

Luana de Jesus Luz, 27 anos

Foram mantidas ainda as prisões de Érica, Eduardo e Eric. “As condutas em tese praticadas pelos acusados afiguram-se extremamente graves, e o modus operandi em tese empregado revela a periculosidade dos mesmos, demonstrando a necessidade de suas custódias cautelares como forma de garantir a ordem pública”. Para Luana foi mantida a liberdade provisória.

O advogado Rafael Almeida de Souza, que faz a defesa de Eric e Luana, informou que irá recorrer contra alguns pontos da sentença. “Por entender que não ficaram comprovados durante a instrução”, acrescentou.

Os advogados de Érica e Eduardo não foram localizados. O espaço segue aberto para suas manifestações.

Eric, Érica, Eduardo e Luana são réus em ação penal pelo assassinato de dois policiais militares Crédito: Montagem | A Gazeta

O crime

Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), os quatro denunciados saíram de um churrasco em Jardim Marilândia, em Vila Velha , e seguiram em um Fox branco para Cariacica, pela Rodovia Leste-Oeste. No caminho, às margens da via, encontraram um Fiat Argo com quatro ocupantes. O veículo estava com o pneu furado.

O documento informa que, neste momento, o grupo denunciado, armado, aproveitou a ocasião para assaltar os ocupantes do Fiat , deles roubando a chave do veículo e um iPhone. Há relatos inclusive de disparo de arma de fogo cujo tiro teria atingido de raspão uma das vítimas.

Eles acabaram sendo flagrados pelos policiais militares, quando teve início uma perseguição policial realizada pelos policiais Bruno Mayer Ferrani e Paulo Eduardo Oliveira Celini. Os dois foram emboscados na Rua Manoel Freire, em Santa Bárbara, Cariacica.

Segundo o descrito na sentença, Eduardo conseguiu sair do carro sem que os PMs percebessem e se dirigiu para outro lado da viatura, o que favoreceu a emboscada. Momento em que ele e os demais acusados, que estavam dentro do veículo, atiraram contra os policiais.

Paulo Eduardo Celini, à esquerda, e Bruno Mayer, foram mortos em uma emboscada Crédito: Arquivo pessoal

“Ante o exposto, é evidente que o duplo homicídio em tela foi praticado mediante emboscada, uma vez que os denunciados dissimularam que iam se submeter a abordagem realizada pelos policiais militares, quando, em verdade, já haviam premeditado/planejado alvejá-los com disparos de arma de fogo, de modo a impossibilitar que se defendessem”, é dito na sentença.

Apesar de serem resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Meridional, em Cariacica, a dupla de PMs não resistiu aos ferimentos.