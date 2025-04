Crimes de trânsito lideram casos de acordos para evitar processos no ES

Os casos de crimes de trânsito, seguidos dos que envolvem armas, representaram a maior parte dos acordos firmados para evitar processos judiciais em 2024. São mais de 2,5 mil situações que resultaram em R$ 2,3 milhões em indenizações nos últimos três anos, indicam os dados do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).



O chamado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu com o Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019). Trata-se de uma solução negociada entre o Ministério Público e a pessoa investigada, permitindo que crimes de menor gravidade sejam resolvidos de forma célere, sem a necessidade de denúncia e ação penal.