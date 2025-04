Detento é morto e enterrado próximo a horta em presídio do ES

Crédito: Arte : Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Um detento do regime semiaberto foi morto e enterrado a cerca de 500 metros de uma horta, dentro do Complexo Prisional de Xuri, em Vila Velha. O corpo foi localizado na manhã desta sábado (5), com o apoio da equipe K9 do Corpo de Bombeiros, com cães farejadores especializados em detecção de cadáver.



O preso morto ainda não foi identificado, mas a suspeita é de que seja um detento que está desaparecido há quase três meses e que estava identificado no sistema como evadido desde 20 de janeiro deste ano, data em que não retornou para sua cela após o dia de trabalho.

As informações iniciais são de que o crime foi praticado por outro detento, que utilizou um instrumento utilizado na horta — não foi informado qual —, para aplicar um golpe na cabeça do colega. Ambos, vítima e executor, eram do regime semiaberto, onde os presos tem autorização para sair durante o dia para trabalhar, e atuavam na horta do complexo.

Denúncia

O crime foi descoberto após uma denúncia feita à direção do complexo, no último dia 4, indicando que o cadáver se encontrava enterrado nas imediações da horta, próximo a um pé de jaca e a uma mata local.

Alguns detentos foram ouvidos por policiais penais e relataram que um preso, no dia 20 de janeiro, por volta das 9h30, teria matado outro com um golpe na cabeça. Na sequência colocou o corpo em um carrinho de mão, levando-o para a mata, onde o corpo foi enterrado. Ponto onde o cão dos bombeiros encontrou o cadáver.

Foi relatado ainda que três dias antes os dois detentos discutiram na horta por questões banais. Um deles havia derramado um copo de suco na mesa e não limpou, o que teria deixado o outro transtornado.

O local onde o corpo foi encontrado foi isolado e periciado pela Polícia Científica. As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil.

Por nota a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela gestaão das unidades prisionais capixabas, confirmou a ocorrência do crime. “Um corpo foi encontrado nas imediações do Complexo de Xuri neste sábado (5), após o recebimento de denúncias anônimas. Há informações de que a vítima é um interno trabalhador da horta da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), evadido desde o dia 20/01/2025”.

Acrescentou que para ajudar na localização do corpo, foi acionado uma equipe especializada. “A equipe com cães farejadores do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), equipe K9, especializada em detecção de cadáver. A Polícia Civil também foi acionada e irá investigar o caso”.

Tentativa de fuga

No mesmo complexo penitenciário, na madrugada deste domingo(6) houve uma tentativa de fuga da Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV 2). Dois detentos serraram uma grande e conseguiram sair, mas as equipes conseguiram perceber a ação e evitaram a fuga.

Houve recontagem dos presos e foi constatado que nenhum deles conseguiu fugir da unidade.

