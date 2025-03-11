O destino da denúncia de médicos por reúso de descartáveis em cirurgias no ES

A instrução processual do caso conhecido como "Lama Cirúrgica" foi fundamental para a elucidação dos fatos, uma vez que envolve uma matéria de alta complexidade, com regulamentações específicas da ANVISA sobre o reprocessamento de materiais e da ANS, quanto à cobertura de materiais cirúrgicos. Durante a instrução, restou claro que os materiais em questão poderiam ser reprocessados, conforme manifestação do próprio plano de saúde, que os classificou como instrumentais e não como itens descartáveis, justificando, assim, a não realização do pagamento por parte da operadora. Além disso, nota de esclarecimento dos fabricantes confirmou que a categorização inicial do material como "proibido para reprocessamento" foi equivocada. O registro do dispositivo junto à ANVISA indica que ele é, de fato, passível de reprocessamento, esclarecendo qualquer dúvida sobre sua reutilização dentro das normas regulatórias vigentes. Outro ponto importante elucidado no processo é que o reprocessamento desses materiais não era uma prática restrita aos procedimentos realizados pelos acusados, mas sim uma conduta habitual em todas as cirurgias autorizadas pela operadora de saúde, sem qualquer violação às normas sanitárias estabelecidas. Diante da elucidação do caso, o próprio plano de saúde se manifestou no processo, reconhecendo a possibilidade de reprocessamento e solicitando sua desabilitação como assistente de acusação, reforçando que a interpretação inicial sobre a natureza do material foi corrigida à luz das informações apuradas na instrução processual. Este esclarecimento reforça a importância do devido processo legal para a correta compreensão dos fatos e a aplicação adequada das normativas do setor de saúde.



Rodrigo Horta, advogado de um dos acusados

