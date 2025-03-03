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As cidades do ES com maior número de procurados pela polícia

São mais de 9 mil mandados de prisão de criminosos ainda não localizados; há casos de homicídio, tráfico de drogas até não pagamento de pensão alimentícia

Publicado em 03 de Março de 2025 às 03:30

Públicado em 

03 mar 2025 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

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Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
O Espírito Santo conta com 9.623 mandados de prisão — até o último dia 21 de fevereiro —, para pessoas que cometeram crimes e que ainda não foram localizadas pelas forças de segurança. Onze das pessoas que receberam algumas destas ordens também foram elencadas na lista dos criminosos mais procurados do Espírito Santo, considerando ainda outros critérios, como grau de periculosidade, influência nas facções, entre outros pontos.
Os dados foram obtidos junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), gestor do Banco Nacional de Mandados de Prisão, e apontam que mais da metade destes casos, muitos deles ligados ao tráfico de drogas, estão concentrados em dez cidades, sendo seis na Região Metropolitana e quatro no interior do Estado.
São elas:
  • Vila Velha - 1.643
  • Linhares - 1.100
  • Vitória - 994
  • Serra - 918
  • Cariacica - 636
  • Viana - 450
  • São Mateus - 364
  • Cachoeiro de Itapemirim - 346
  • Colatina - 334
  • Guarapari - 278
As cidades do ES com maior número de procurados pela polícia
O total passa por oscilações à medida em que pessoas vão sendo presas ou que são emitidas novas ordens judiciais. E é bem próximo ao excesso da população carcerária do Estado, que conta com 15 mil vagas e abriga mais de 24 mil detentos.
Entre os motivos para a decisão estão os casos de internação (52) e a recaptura dos fugitivos (258). Mas o principal continua sendo a prisão, que soma 9.413.

Preso com mais mandados

Um criminoso que lidera ações violentas em bairros de Colatina e outras cidades do Norte e Noroeste, é a pessoa com o maior número de mandados de prisão em aberto no Espírito Santo.
Trata-se de Bryan Lyrio Deolindo, 33 anos, que figura na lista dos onze criminosos mais procurados do Estado. Ele possui onze pedidos de detenção, envolvendo situações de assassinatos, tráfico de drogas e posse ilegal de armas. Contra ele ainda tramitam seis processos, sendo três por homicídios. Segundo informações da polícia, ele estaria foragido no Rio.
Na sequência aparecem outros dois, cada um com seis mandados de prisão em aberto. Um deles é Adailton de Almeida Beraldo, que fugiu do sistema penal em novembro de 2021. Ele aproveitou o horário de visita para escapar e permanece foragido.
O terceiro, também com seis decisões judiciais para prendê-lo, é Amauri Dias Viana. Contra ele, segundo o site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), há seis processos.
Há ainda outros 13 casos em que a pessoa possui cinco mandados de prisão em nome delas e outros 16, que somam individualmente quatro ordens de prisão.
A maior parte destas decisões judiciais foram expedidas em:
  • 2023 - 1.645
  • 2024 - 2.547
  • 2025 - 647

Motivos de acúmulo

Embora existam muitos casos de procurados pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios,  uma parcela expressiva destas ordens judiciais referem-se a pensão alimentícia.
É o que aponta o criminalista Fábio Marçal. “Em geral são pessoas que estavam sem pagar a pensão alimentícia, quitaram os débitos com atraso e não informaram, ou mudaram de endereço e não são localizados”.
Há ainda outra situação, segundo ele, que tem sido frequente também. “Casos de pessoas que já estão presas, receberam novos mandados de prisão, que não foram baixados do sistema”, relata.
A gestão do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) é feita pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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