Saiba quem está na lista dos 11 criminosos mais procurados do ES

Crédito: Arte: Camilly Napoleão com Adbobe Firefly

A lista foi produzida pela Subsecretaria de Inteligência (SEI) e leva em consideração o grau de periculosidade de cada um desses criminosos, sua atuação como chefes de facções, sua influência, posição na hierarquia do grupo, além do número de mandados de prisão.

O titular da pasta, o delegado Romualdo Gianordoli Neto, destaca que apesar da maioria estar foragida e abrigada em periferias do Rio, diversas operações têm sido realizadas para prendê-los.

“Antes até poderiam pensar que estavam em uma condição inalcançável, mas já não é mais a realidade atual. Mesmo não tendo tido sucesso em localizar alguns destes criminosos na última operação, a Conexão Perdida , agora compreendemos melhor a dinâmica destas comunidades do Rio, e é uma questão de tempo até prendê-los”, assinala.

Dos onze criminosos — confira lista abaixo —, seis são integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e outros cinco do Primeiro Comando de Vitória (PCV). A maioria está abrigada em comunidades do Rio, como o Complexo da Maré (TCP), Rocinha (PCV), Complexo do Alemão, entre outras.