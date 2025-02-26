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Foragidos

Saiba quem está na lista dos 11 criminosos mais procurados do ES

Seis deles são integrantes do TCP e outros cinco do PCV; a maioria esta foragida e abrigada en comunidades do Rio

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 03:30

Públicado em 

26 fev 2025 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Procurados
Crédito: Arte: Camilly Napoleão com Adbobe Firefly
A mais recente lista dos criminosos mais procurados do Espírito Santo, e que estão foragidos, possui onze integrantes. A grande maioria está escondida em comunidades do Rio, abrigadas por facções aliadas. E de lá continuam mantendo bairros em cidades capixabas sob a influência de suas organizações criminosas. Um exemplo são as extorsões praticadas contra empresários e comerciantes, com a cobrança de pedágios que são pagos por pix para contas em banco paralelo do tráfico em solo fluminense.
A lista foi produzida pela Subsecretaria de Inteligência (SEI) e leva em consideração o grau de periculosidade de cada um desses criminosos, sua atuação como chefes de facções, sua influência, posição na hierarquia do grupo, além do número de mandados de prisão.
O titular da pasta, o delegado Romualdo Gianordoli Neto, destaca que apesar da maioria estar foragida e abrigada em periferias do Rio, diversas operações têm sido realizadas para prendê-los.
“Antes até poderiam pensar que estavam em uma condição inalcançável, mas já não é mais a realidade atual. Mesmo não tendo tido sucesso em localizar alguns destes criminosos na última operação, a Conexão Perdida, agora compreendemos melhor a dinâmica destas comunidades do Rio, e é uma questão de tempo até prendê-los”, assinala.
Dos onze criminosos — confira lista abaixo —, seis são integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e outros cinco do Primeiro Comando de Vitória (PCV). A maioria está abrigada em comunidades do Rio, como o Complexo da Maré (TCP), Rocinha (PCV), Complexo do Alemão, entre outras.
No topo da lista está um dos Irmãos Vera — assim conhecidos em homenagem à mãe. Bruno Gomes Farias, o Nono, assumiu o comando do TCP após a prisão de seus outros dois irmãos.
Outro também listado é o criminoso com o maior número de mandados de prisão no Estado, Bryan Lyrio Deolindo, com atuação na Região Norte e Noroeste do Estado, que lidera a Tropa do Urso e tem ligações com o PCV. Confira:

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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