Líder do tráfico de Jaburuna vem do RJ visitar filha e é preso no ES

O traficante Paulo Sérgio Coimbra Júnior, conhecido como FI, apontado como o chefe do tráfico do Morro do Jaburuna, em Vila Velha, foi preso na noite desta quinta-feira (15). Ele estava foragido e escondido em uma comunidade do Rio de Janeiro. Veio ao Espírito Santo visitar a filha onde foi localizado pela Polícia Militar.



Na hora em que foi detido, o traficante reclamou de ter saído do Rio, o que ocasionou a sua prisão. Ele se escondia em uma comunidade de difícil acesso em solo carioca, o que dificultava as operações policiais para capturá-lo.