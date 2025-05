União tem que registrar área para cobrar taxa de marinha, diz tribunal federal

O texto é assinado pelo desembargador federal Theofilo Antonio Miguel Filho, que relatou o caso. Nele informa que existe um sistema registral adotado para evitar a insegurança em relação aos imóveis situados em terrenos de marinha. “Não sendo observado, não há como se exigir as receitas patrimoniais deles decorrentes”, diz, ao se referir as taxas.

Processo

À Justiça haviam sido apresentadas provas de que nas certidões relativas às duas matrículas do imóvel, nem as mais antigas e nem as atuais, existentes no Cartório de Registro de Imóveis, consta a União como proprietária. No local dos dois imóveis foi construído um prédio de apartamentos.