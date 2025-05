Alunos de Medicina da Ufes são expulsos por hackear arquivo e vender prova

Dois alunos do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram desligados (expulsos) e outros dezesseis receberam suspensão de todas as atividades acadêmicas por 90 dias. As punições foram aplicadas após processo disciplinar concluir que a prova final de uma disciplina foi hackeada e vendida. Ao todo 19 alunos foram investigados, sendo que o processo foi arquivado para um deles.



A apuração realizada por uma comissão apontou que houve a prática de atos incompatíveis com a moralidade da vida universitária. E ainda desrespeito às autoridades universitárias, administrativas, aos professores e servidores quando no desempenho de suas funções.