Repressão a álcool e drogas no trânsito é caminho para frear mortes

A informação de que 42% das pessoas que morreram em sinistros de trânsito entre 2013 e 2023 no Espírito Santo tinham usado álcool e/ou drogas antes dos acidentes é muito relevante, por deixar explícito o impacto desse consumo na letalidade da violência nas vias, além de ser encarada como uma oportunidade de ação preventiva. O levantamento inédito da Polícia Científica pode abastecer legisladores e gestores na construção de políticas públicas mais eficientes para reduzir tanta brutalidade no trânsito.

Algo precisa ser feito, algo precisa mudar. Somente de janeiro a abril deste ano, 287 pessoas já perderam a vida em acidentes de trânsito no Espírito Santo, um número que já é um pouco maior que o do mesmo período do ano passado, quando foram registradas 283 mortes. Um mês fora da curva foi justamente maio de 2024, quando houve 114 mortes. Pelo menos desde 2017, nenhum outro mês registrou mais de cem falecimentos. Importante lembrar que o ano de 2024 foi o primeiro da série histórica em que o número de mortes no trânsito superou o de homicídios.